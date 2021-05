Hellikon - Pflegestation für verletzte Tiere: Im Badezimmer lernt der Fledermäuserich wieder fliegen

Seit fast fünf Jahren führt Christine Meier in Hellikon eine Notpflegestation für Fledermäuse. Ganz egal, was mit den Findlingen passiert ist: Meier tut ihr Bestes, um die Tiere gesund zu pflegen und wieder in die freie Wildbahn entlassen zu können. Dazu gehören auch Flugstunden im Badezimmer.

Nadine Böni 15.05.2021, 05.00 Uhr