Alt-Grossrätin fordert die SVP Aargau auf, sich zu öffnen

Hellikon Alt-Grossrätin fordert eine Öffnung in der SVP: «Der Ukraine-Krieg zeigt doch, dass wir nicht eine kleine Insel sein können auf der Welt» Nach zehn Jahren als Grossrätin ist Kathrin Hasler (SVP) Ende Jahr aus dem Grossen Rat zurückgetreten. In der AZ zieht sie Bilanz – und sagt: Die SVP muss sich verändern und offener werden. Dass sich die Polbildung unter Andreas Glarner als Präsident der SVP Aargau verstärkt hat, findet sie keine gute Entwicklung. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Kathrin Hasler will sich nach der Politik mehr ihrem grossen Garten widmen. zvg

Kathrin Hasler (SVP) hat als Gemeindeammann und Grossrätin die Politik in Hellikon und für das Fricktal massgeblich mitgeprägt. Ende Jahr ist sie nach knapp zehn Jahren im Grossen Rat zurückgetreten, das Amt als Frau Gemeindeammann hatte sie bereits Ende 2019 nach 18 Jahren in der Exekutive abgegeben. Sie ist damit nun erstmals seit langem ohne politisches Amt. Ein Rückblick mit Ausblick.

Der erste Grossratstag.

Daran erinnere ich mich noch gut. Ich kam auf eine neue Amtsperiode hin in den Grossen Rat. Wir waren etliche neue Mitglieder und wurden gemeinsam vereidigt. Ich bekam einen Götti in der Partei, das war Fredy Böni. Er gab mir gute Tipps und unterstützte mich dabei, mich im Ratsbetrieb zurechtzufinden. Ein Tipp war: In den ersten Sitzungen meldet man sich noch nicht zu Wort. Daran hielt ich mich auch.

Die Sitznachbarn.

Zuletzt sass ich zwischen Emanuel Suter und Andy Steinacher. Wir hatten es sehr gut miteinander. Zuvor sassen lange Fredy Böni und Daniel Vulliamy neben mir. Ich hatte das Privileg, dass ich nie ganz vorne sitzen musste und so einen guten Überblick hatte, was lief.

Das grösste Fettnäpfchen.

Ich bin zum Glück im Plenum nie in eines getreten. Und in der Fraktion konnten wir sehr offen miteinander reden, da musste ich kein Blatt vor den Mund nehmen.

Die Fraktion.

In der Fraktion muss man sich als neues Mitglied schon etwas durchboxen. Wir waren eine grosse Fraktion, da muss man schauen, dass man auch wahrgenommen wird. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind immer still – das ist nicht meine Art. Ich ging in den Grossen Rat, um etwas zu bewirken. Mein Motto war: Man muss sich positionieren – und da eckt man halt manchmal auch an.

Die SVP heute.

Die Pole sind grösser geworden, was Andreas Glarner als Präsident verstärkt hat. Ob ich mich noch wohl fühle in der Partei, fragen Sie? Man muss 70 Prozent hinter der Partei stehen können, dann hat man zu 30 Prozent noch eine eigene Meinung. Soweit stimmte es für mich. Ich hatte nie ein Problem mit den divergierenden Meinungen. Ich habe im Gemeinderat gelernt, dass man eine Meinung haben und sie auch vertreten muss. Ich konnte auch ganz alleine eine eigene Meinung haben – geschlafen habe ich gleichwohl gut.

Das braucht die SVP.

Wir müssen offener werden und uns den heutigen Problemen stellen. Die Welt bleibt nicht stehen. Wir müssen uns verändern, die Jungen haben heute andere Probleme. Öffnen muss sich die Partei zum Beispiel im Klimabereich. Aber auch bei der Einwanderungspolitik oder bei der Zusammenarbeit mit der EU muss sich die Partei bewegen. Der Ukraine-Krieg zeigt doch, dass wir nicht eine kleine Insel sein können auf der Welt. Ich bin auch für Neutralität, aber Neutralität müssen wir diskutieren und uns fragen: Was heisst das heute? Sicher etwas anderes als vor 100 Jahren.

Kathrin Hasler trat nach 18 Jahren im Gemeinderat (davon zehn als Ammann) auf Ende 2019 zurück. Nadine Böni

(11. Juni 2019)

Der Zusammenhalt der Fricktaler Grossräte.

Der Zusammenhalt war sehr gut. Es gab aber auch Geschäfte, die wir intensiv diskutiert haben, zuletzt den Halbstundentakt zwischen Stein und Laufenburg. Am Schluss haben sich die Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte dann doch auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Das ist gut. Es ist ein Zeichen gegen aussen. Nun kommt aber zuerst einmal die Buslösung. Bis der Zug im Halbstundentakt fährt, dauert es noch Jahre – und bis dahin läuft noch viel Wasser den Rhein hinunter.

Das Fricktal wird in Aarau vernachlässigt.

Das stimmt schon. Da wir relativ wenige Einwohnerinnen und Einwohner haben, sind wir auch im Grossen Rat mit nur 17 Mitgliedern eine eher kleine Gruppe. Wir werden oftmals überstimmt.

Die Fricktaler sind anders.

Das hat was. Wir sind offener als andere Regionen. Das liegt auch daran, dass das Fricktal entlang der Landesgrenze liegt. Aber auch die Durchmischung der Bevölkerung trägt dazu bei; wir haben viele Zuzügerinnen und Zuzüger aus Basel und viele arbeiten in Basel oder Zürich. Wenn man in einer Stadt war, sieht man auch andere Probleme und hat andere Sichtweisen. Das prägt. Die Fricktaler verbinden so zwei Eigenschaften: Sie sind bodenständig und haben gleichwohl den Weitblick. Zugegeben, manchmal haben wir auch einen sturen Kopf.

Das Fricktal als Teil des Kantons Nordwestschweiz.

Das war mehrmals ein Thema, derzeit nicht. Ich weiss auch nicht, ob wir davon wirklich profitiert hätten – wir sind eben schon viel ländlicher strukturiert als Basel. Es bringt nichts, diese Diskussion erneut zu führen.

Der Werbespot für das Fricktal.

Wir sind in einer wunderbaren Natur eingebettet. Wir liegen nahe von Basel und Zürich, die man mit dem öffentlichen Verkehr gut erreicht. Wir haben schöne Wohngegenden und viele gute Arbeitsplätze.

Der grösste Erfolg im Grossen Rat.

Ich möchte das nicht an etwas Einzelnem festmachen. Mir gelang es gut, mit allen Fraktionen einen konstruktiven Austausch zu haben, besonders im Bildungsbereich. Das half bei Vorstössen, denn so konnte ich immer wieder andere mit an Bord holen.

Der grösste Misserfolg.

Misserfolge gehören in der Politik dazu. Eine andere Meinung hatte ich beispielsweise beim Lehrplan 21. Diesen hat die SVP nicht unterstützt, ich schon, denn ich war überzeugt, dass sich auch die Schule verändern muss. Wir können nicht mehr unterrichten wie vor 100 Jahren.

Die Gemeindeammänner der Gemeinden aus dem Wegenstettertal Willy Schmid (Wegenstetten), Kathrin Hasler (Hellikon), Daniel Hollinger (Zuzgen) und Gisela Taufer (Zeiningen) sowie Schulleiter Patrick Geiger kämpften für die Zukunft des Standorts Wegenstetten als Oberstufenschule. Nadine Böni

(19. Dezember 2019)

Der emotionalste Entscheid.

Der fiel nicht im Grossrat, sondern in der Region. Ich kämpfte mit viel Herzblut für den Erhalt der Oberstufe im Tal. Dass es nicht gelang, beschäftigte mich stark. Wir waren ein Superteam, das für den Erhalt kämpfte, und investierten alle viele Tage. Ich denke, es hing am Schluss an einem kleinen Faden, dass es misslang.

Die grösste Freude.

Die Arbeit als Grossrätin gefiel mir grundsätzlich und wenn man dann mit einem Vorstoss oder einem Geschäft durchkommt, dann waren das schon spezielle Momente.

Die eindrücklichste Begegnung.

Vieles läuft sowohl im Grossen Rat wie im Gemeinderat im stillen Kämmerlein ab. Wenn man dann vor Ort geht, sieht es manchmal ganz anders aus. Meine Lehre daraus: Man sollte immer zuerst vor Ort schauen, wie etwas wirklich ist, mit den Leuten der Basis reden, bevor man sich eine Meinung bildet. Ich traf immer wieder ganz spannende und interessante Persönlichkeiten – aber komplett aus den Socken gehauen hat mich niemand.

Mein Wunsch an den Nachfolger.

Dass er sich für die Bildung einsetzt, denn die Bildung ist etwas das Stiefkind der SVP. Lange überliess die Partei die Bildung mehr dem linken Lager und sagte, die Lehrerinnen und Lehrer sind ja auch eher links gestrickt. Das ist ein Fehler. Ich kenne viele Lehrpersonen, die in der SVP oder FDP sind – und sie fühlen sich schlecht vertreten. Wir müssen hier aktiver sein, denn die Bildung ist die einzige Ressource, die wir in der Schweiz haben.

Ein Leben ohne politisches Amt.

(Lacht.) Das wird schon gehen, im Moment bin ich ja noch nicht so lange ohne Politik. Das Interesse an der Politik ist immer noch gross. Und vielleicht mache ich auch noch etwas ehrenamtlich, eine Idee ist bereits vorhanden.

Das Leben nach der Politik.

Da ist die Familie zentral mit unseren drei Grosskindern – und natürlich mein Garten. Er ist etwa so gross wie ein halbes Fussballfeld. Da wird alles angepflanzt, was man sich vorstellen kann, und darauf freue ich mich. Und was wir nicht selber brauchen, verschenke ich. Reisen ist sicher auch ein Thema; bislang mussten wir unsere Ferien immer um die Grossrats- und Kommissionssitzungen herum legen. Da sind wir nun freier.

