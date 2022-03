Oeschgen und Wittnau zelebrieren ihre Brauchtümer

In Wittnau messen sich Unter- und Oberdorf beim traditionellen Fasnachtsfeuer. In den Hängen entzünden sie am Abend ihre riesigen Feuerbilder. Parallel dazu fliegen beim Scheibenspringen in Oeschgen 1000 brennende Holzscheiben talwärts – bis zu 200 Meter weit.

Dennis Kalt Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr