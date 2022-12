Weihnachtsgeschäft bei Amsler Spielwaren und Schmidts Markt

Heiligabend Süsser die Kassen nie klingeln: Der Weihnachtsrun auf die Supermärkte hat begonnen Fleisch, Fisch, Pasteten und ein guter Tropfen dazu – kurz vor den Festtagen erreicht der Einkaufstourismus seinen Höhepunkt. Tausende Fricktaler zieht es in den Bad Säckinger Schmidts Markt XL, wo alle 150 Mitarbeitenden im Einsatz stehen. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 22.12.2022, 20.50 Uhr

Schmidts Markt XL-Leiterin Katharina Kaiser ist den Grossandrang kurz vor Heiligabend gewohnt. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Geschenke für die Liebsten unterm Baum, der Braten auf dem Tisch, der gute Rote im Glas – so manche und mancher hat dieser Tage für ein gelungenes Weihnachtsfest noch so einige Einkäufe zu tätigen. Viele Fricktaler zieht es hierfür nach Bad Säckingen in den Schmidts Markt XL, der seit vier Jahren zu einer der Hochburgen des Schweizer Einkaufstourismus am Hochrhein zählt.

20'000 Kundinnen und Kunden zählt der Supermarkt pro Woche, etwa die Hälfte davon kommt aus der Schweiz. Natürlich sind es in der Woche vor Weihnachten deutlich mehr. «Deswegen gibt es bei uns derzeit eine Urlaubssperre», sagt Marktleiterin Katharina Kaiser. Heisst, alle 150 Mitarbeitenden sind dieser Tage im Einsatz: 35 an der Frischetheke, 15 in der Bäckerei, 15 im Gastrobereich, 5 am Imbiss, der Rest im Laden verteilt.

Telefon klingelt im Minutentakt

Bereits am Donnerstagnachmittag ist der Parkplatz vor dem Supermarkt voll, alle neun Kassen sind besetzt und die Bänder laufen fast nonstop. Das Telefon, das Marktleiterin Kaiser bei sich trägt, klingelt im Minutentakt. Sie sagt:

«Normalerweise reicht der Akku für einen Tag, aber jetzt muss ich ihn gleich zum zweiten Mal wechseln.»

Julian Müller aus Frick kauft für die Festtage im Schmidts Markt in Bad Säckingen ein. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Auf dem Display leuchten viele Schweizer Nummern auf. «Sie wollen bestellen», sagt Kaiser. «Backwaren oder Spirituosen.» In Sachen Bestellungen gefordert, ist besonders die Fleischabteilung. 150 Vorbestellungen sind für Freitag, 70 für Samstag zur Abholung in Auftrag gegeben. «Insgesamt sind das 850 Kilogramm Fleisch», sagt Kaiser.

Einer, der gerade seinen vollen Einkaufswagen aus dem Laden fahren will, ist Julian Müller aus Frick. «Ich denke, am Freitag oder Samstag ist hier noch mehr los. Deswegen bin ich heute bereits einkaufen gegangen.» Viel Hackfleisch, Nudelplatten, Knabberzeug und Spirituosen befinden sich in seinem Wagen. Über Weihnachten hat er Freunde zu Besuch. Chili con Carne und Lasagne soll es geben.

Ausgeliefert wird im Stundentakt

Bei Geschäftsführer Marcel Amsler ist Spielzeug aus Biokunststoff stark nachgefragt. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Auch bei der Spielwarenkette Amsler mit neun Filialen, unter anderem in Eiken und Möhlin, klingelt dieser Tage ordentlich die Kasse. Geschäftsführer Marcel Amsler bezeichnet das Weihnachtsgeschäft als matchentscheidend:

«Es macht bei uns etwa ein Drittel des Jahresumsatzes aus.»

Ferngesteuerte Autos, Puppen und Puppenwagen oder auch Roboter – auch diese Weihnachten greifen die Kundinnen und Kunden wieder bei den grossen Spielzeugwaren – den klassischen Göttigeschenken, wie Amsler sagt – zu. Beim Kaufentscheid spielt bei vielen auch der Umweltgedanke eine wichtige Rolle. «Spielzug aus recycelbarem Biokunststoff ist derzeit stark gefragt», sagt Amsler.

Der Run auf die Weihnachtsgeschenke setzte bei der Spielwarenkette dieses Jahr später als 2021, dafür umso geballter ein. Grund dafür sei, dass 2021 eine geringe Verfügbarkeit von Spielwaren kolportiert wurde, so Amsler. Entscheidend ist es nun für Amsler, bis kurz vor Weihnachten die Filialen mit der fehlenden Ware nachzubestücken.

Dies geschieht vom grossen Lager der Filiale in Eiken aus. 15 Mitarbeitende sortieren und verpacken dort die Spielwaren, die beinahe im Stundentakt mit einem Lastwagen und in die Geschäfte nach Zürich, Brugg oder St.Gallen transportiert werden. Amsler sagt:

«Um nachzukommen, helfen derzeit sogar Mitarbeitende aus dem Büro beim Verpacken und Sortieren der Spielwaren mit.»

Wie in der Vergangenheit, so geht Amsler davon aus, wird auch dieses Jahr wieder der 23. Dezember der umsatzstärkste Tag vor Weihnachten sein. Aber auch an Heiligabend wird es noch bis 16 Uhr so manchen auf den letzten Drücker in die Filialen treiben, ist sich Amsler sicher.

