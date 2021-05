Nach zwei Niederlagen in Folge sollte gegen den Tabellenletzten die Trendwende eingeleitet werden. Doch von Beginn an liefen die NLB-Handballer des TV Möhlin einem Rückstand hinterher. So mussten die Fricktaler mir einer deutlichen 31:23-Niederlage die Heimreise antreten.

Lasse Christiansen 04.05.2021, 05.00 Uhr