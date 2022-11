Handball: Der TV Möhlin gewinnt das Derby gegen Birsfelden

Handball Vor über 600 Zuschauerinnen und Zuschauern: Der TV Möhlin gewinnt das Derby gegen Birsfelden Der TV Möhlin ist zurück in der Erfolgsspur: Mit einem 24:21-Heimsieg im Derby gegen den TV Birsfelden sichert er sich den Anschluss an die Spitzenteams in der Handball-NLB. Der Sieg gegen die Baselbieter war ein hartes Stück Arbeit – am Ende aber sicherlich verdient. Wobei sich vor allem Goalie Dennis Grana auszeichnen durfte. Christine Steck 15.11.2022, 05.00 Uhr

Der TV Möhlin (mit Xavier Franceschi, links) gewinnt das Derby gegen den TV Birsfelden vor über 600 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bild: Michi Mahrer/ Aargauer Zeitung

Es war ein hartes Stück Arbeit gegen einen unangenehmen, verletzungsbedingt dezimierten Gegner. Am Ende aber ging der TV Möhlin gegen den TV Birsfelden als Derbysieger aus der Halle.

Doch der Reihe nach: Das Heimteam übernahm die Führung durch Rudi Safranko, glänzte vom Kreis durch Maurice Meier und aus dem Rückraum durch Justin Larouche zum 7:3 nach 12 Minuten. Doch kaum waren die Treffer bejubelt, legten die Baselbieter, die dringend auf Punkte angewiesen sind, innerhalb einer knappen Minute mit einem 3:0-Lauf nach und erzielten durch Elia Meister den Anschlusstreffer.

Mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause

Stian Grimsrud erhöhte wieder und Torhüter Dennis Grana nahm langsam Fahrt auf. Xavier Franceschi holte den Siebenmeter, aber Larouche traf nur die Torumrandung und Birsfeldens Topskorer Guillermo Corzo verkürzte auf ein Tor zum 7:8 (17. Minute). Danach waren Larouche, Safranko und Grimsrud treffsicher und hinten profitierte das Team von Zoltan Majeri von der nächsten Grana-Aktion. In der 20. Minute lag der TVM so wieder mit 11:7 vorne.

Aber auch Birsfeldens Schlussmann vereitelte in der Folge mehrere Abschlüsse und so kamen die Gäste gefährlich nahe. Es war dann Xavier Franceschi, der in dieser heiklen Phase zum 13:11 traf und Grimsrud, welcher zum 14:11-Pausenstand ausbaute.

Starke Keeper und eine tolle Fankulisse im Rücken

Nach der Pause hielt Franceschi dem Druck vom Siebenmeterpunkt stand und mit Safrankos Ansage zum 16:12 in der 34. Minute schienen die Verhältnisse auf dem Platz geregelt. Zumal sich der Gegner in der Folge eine doppelte Zeitstrafe einhandelte. Larouche traf zum 18:13 (37. Minute). Doch nach Strafen stand plötzlich auch Möhlin arg reduziert auf dem Feld. Das Heimteam zeigte viel Moral, kämpfte um jeden Ball. Die Abwehr stand kompakt, verschob, half einander und Dennis Grana nagelte den Kasten zu.

Goalie Dennis Grana wurde nach dem Spiel ausgezeichnet und von den Mitspielern gefeiert. Er hatte eine Abwehrquote von 46 Prozent. Bild: Michi Mahrer/ Aargauer Zeitung

Beim Stand von 21:17 nahm Coach Majeri die Auszeit, um etwas Ruhe in die Partie und in die Mannschaft zu bringen. Trotz folgender Überzahl konnten seine Männer aber nicht vorentscheidend wegziehen. Es kam noch schlimmer: Florian Schärer verkürzte auf 20:21 aus Sicht der Gäste – den Möhlinern drohte die Führung zu entgleiten. Da zeigte Safranko seine individuelle Klasse und erhöhte wieder für den TVM (23:20/56. Minute).

Ausgerechnet der Routinier scheitert

Den nächsten Siebenmeter für Birsfelden sollte Corzo, der ehemalige kubanische Nationalspieler und mit 42 Jahren der Routinier im Birsfelder Gefüge, verwandeln. Aber der eingewechselte Jonas Coetermans parierte seinen Ball und der Nachschuss flog über das Tor.

Der Jubel der über 600 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle war grenzenlos. Und mit Maurice Meiers Treffer zum 24:21 in der 58. Minute und den Paraden von Grana hielt das Heimteam die Punkte auf der Zielgeraden fest. So liegt der TV Möhlin nach acht NLB-Spielen mit 11 Punkten auf dem fünften Tabellenrang – hinter dem Führungsquartett Wädenswil/Horgen, Baden, Genf und Stäfa, die allesamt 13 Punkte haben.