Handball: TV Möhlin verliert deutlich gegen Stans

Handball Von Anfang an hinterhergelaufen: Der TV Möhlin kassiert eine Klatsche gegen Stans Der TV Möhlin reiste eigentlich leicht favorisiert zum Auswärtsspiel nach Stans. Doch die Fricktaler kamen nur schwer in die Partien und unterlagen schlussendlich klar mit 35:28. Trotz der Niederlage bleiben sie Tabellenfünfter der Nationalliga B. Christine Steck 28.11.2022, 13.00 Uhr

Rudi Safranko – am Ball – erzielte die meisten Tore für Möhlin. Bild: Christine Steck

Vom Papier her durfte sich der TV Möhlin als leichter Favorit auf die Auswärtsfahrt nach Stans machen. Der Tabellenneunte Stans traf auf den Tabellenfünften Möhlin. Doch in der NLB wurde schon häufig bewiesen, dass dies wenig zu bedeuten hat. Und am Samstag sahen die angereisten Möhliner Fans diese Theorie einmal mehr bestätigt. Die Fricktaler zeigten ein anderes Gesicht als noch vor einer Woche zu Hause gegen Emmen, wo die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute eine bärenstarke Leistung hinzauberte.