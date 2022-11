Handball: TV Möhlin verliert gegen die Kadetten aus Schaffhausen

Für das siebte Meisterschaftsspiel in der NLB reisten die Fricktaler am Sonntag nach Schaffhausen in die BBC-Arena. Bis zur Halbzeit gestaltete der TV Möhlin die Partie offen – doch dann bekamen die Gastgeber Übergewicht. Neuzugang Rudi Safranko war mit 14 Treffen bester Werfer für die Fricktaler.

Christine Steck 07.11.2022, 12.00 Uhr