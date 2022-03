Handball «Er passt auch menschlich zum Verein»: Zoltan Majeri übernimmt den TV Möhlin als neuer Cheftrainer zur kommenden Saison Der 49-Jährige stösst vom Ligakonkurrenten TV Endingen zu den Fricktalern. Hauptgrund für den Trainerwechsel seien allerdings nicht die sportlichen Leistungen, sondern vielmehr die strategische Neuausrichtung: Neu will der Verein vermehrt Juniorenspieler im NLB-Team einsetzen. Nils Hinden 11.03.2022, 05.00 Uhr

Simon Mahrer (links) mit dem neuen Cheftrainer Zoltan Majeri bei der Vertragsunterschrift. zvg

Im Frühjahr 2020 grüssten die Handballer vom TV Möhlin sechs Runden vor Schluss mit einem knappen Vorsprung vom ersten Tabellenplatz der Nationalliga B. Doch der Aufstiegstraum platzte bald darauf, weil im Frühjahr die Coronapandemie hereinbrach. Die Saison wurde ohne Auf- und Absteiger abgebrochen – eine Tragödie für die Handballer aus Möhlin.

Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs konnte man nicht an die alten Leistungen anknüpfen: Die erste Saison nach der Zwangspause schloss man in der hinteren Tabellenhälfte ab und in der aktuellen NLB-Saison kämpft man gegen den Abstieg.

TV Möhlin bedient sich beim Ligakonkurrenten

Am Dienstag wurde publik, dass der TV Möhlin auf kommende Saison hin den Cheftrainerposten neu besetzt. Zoltan Majeri wird vom Ligakonkurrenten und Aufstiegsaspiranten TV Endingen zum Fricktaler NLB-Team stossen. Er folgt damit auf den aktuellen Cheftrainer Samir Sarac, dessen Vertrag Ende Saison ausläuft und nicht verlängert wird. Der 49-Jährige Majeri unterschreibt in Möhlin einen langfristigen Vertrag. Die genaue Laufzeit wird nicht kommuniziert.

Hauptgrund für den Trainerwechsel seien allerdings nicht die sportlichen Leistungen, sondern vielmehr die strategische Neuausrichtung gewesen, sagt Sportchef Florian Wirthlin. Er spricht aber auch von «neue Reize setzen». Zum Konzept sagt er: «Wir wollen die Junioren künftig stärker in die erste Mannschaft einbinden.» So sei man beispielsweise zukünftig weniger darauf bedacht, das Ausländerkontingent voll auszureizen. Wirthlin sagt:

«Wir wollen den Jungen eine Chance geben.»

Dafür sei man auch bereit, kurz- und mittelfristig den Erfolg etwas zurückzustellen und «den Druck etwas rauszunehmen», so Wirthlin. Er fügt aber auch an: «Wir wollen in der NLB bleiben, das ist klar.»

Neuer Übungsleiter trainiert auch Junioren

Der ehemalige Spitzentorwart Majeri wird künftig auch die U15-, U17- und U19-Nachwuchsteams trainieren und somit bis zu sechs Stunden pro Tag in der Halle stehen, so Präsident Simon Mahrer.

Mahrer freut sich auf die Zusammenarbeit mit Majeri, welcher beim NLB-Verein US Yverdon und beim TV Endingen bereits ähnliche Projekte betreut hat. Mahrer sagt: «Er passt auch menschlich zum Verein.» Trotzdem schwingt bei Mahrer auch etwas Wehmut mit: «Ich war immer ein grosser Anhänger von Samir Sarac.»

Stellt sich noch die Frage, warum Zoltan Majeri vom Aufstiegsaspiranten TV Endingen ins Fricktal wechselt. Wir konnten wohl vor allem mit Stabilität und Sicherheit punkten, so Mahrer. In einer Mitteilung heisst es weiter, dass auch die Tochter und die Frau des künftigen Trainers gute Möglichkeiten sehen, sich in Möhlin zu integrieren.