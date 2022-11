Handball: Der TV Möhlin gewinnt gegen den HC Emmen

Handball Der TV Möhlin gewinnt deutlich gegen den HC Emmen – und hält den Anschluss an die Tabellenspitze Der TV Möhlin gewinnt die Nachholpartie gegen den HC Emmen – und das deutlich: Nach 30 Minuten zeigte die Leuchttafel im alten Steinli einen 19:14-Pausenstand, nach einer Stunde das 34:27-Schlussresultat. Dank dem Sieg bleibt der TV Möhlin an der Spitzengruppe dran. Überragend: Topscorer Rudi Safranko. Christine Steck 21.11.2022, 13.55 Uhr

Nicht zu stoppen: Rudi Safranko durfte sich mit neun Treffern als Topscorer feiern lassen. Bild: Michi Mahrer

Der TV Möhlin bereitete sich akribisch auf die Partie gegen den HC Emmen vor: Der Aufsteiger und Tabellennachbar hatte erst am Donnerstagabend gegen Tabellenführer Wädenswil/Horgen gespielt – und diesem alles abverlangt. Entsprechend gewarnt waren die Fricktaler.

Emmen startete denn auch fulminant in die Partie, bestrafte Möhlins Fehler und Wurfpech mit Treffern und lag in der fünften Minute mit 4:2 vorne. Es war der spätere Topskorer Rudi Safranko, der für den TVM nachzog und mit einem Doppelschlag verkürzte. Es folgten schnelle Sequenzen auf beiden Seiten, wobei die Möhliner Abwehr kompakt stand. So glich Safranko in der achten Minute zum 5:5 aus und Maurice Meier erzielte gar den Führungstreffer.

Zeitstrafen unterbrechen den Möhliner Lauf

Goalie Dennis Grana parierte derweil Remy Weingartner und später Nando Cilurzo. Es begann zu laufen für den TV Möhlin – wobei der Lauf noch unterbrochen wurde, als kurz nacheinander Sebastian Kaiser und Linus Fässler mit Zeitstrafen kassierten.

Emmen glich so zwar aus, konnte sich aber nicht absetzen. Das Heimteam stand zusammen, kämpfte um jeden Zentimeter und liess sich durch Valentin Mahrers Aktion in der 18. Minute den nächsten Strafwurf und die zwei Minuten für Cilurzo geben. Justin Larouche traf zuverlässig vom Punkt und Kaiser wenig später zum 11:9 (19. Minute). Bis zur Pause wuchs der Vorsprung auf satte fünf Tore an.

Nach der Pause blieb die Mannschaft von Zoltan Majeri lange acht Minuten ohne eigenen Treffer. Mit Fehlpässen und Zeitstrafen machte man sich das Leben schwer. Emmen kam seinerseits nicht an der starken Abwehr vorbei, holte aber zwei Strafwürfe heraus, welche Gino Steenaerts verwandelte.

Weil auch Emmen den Faden verlor, war es danach Möhlin, das durch Meier auf 20:16 (39. Minute) stellte: Endlich!

Der Nachwuchs erhält Spielpraxis

Grana hielt gegen Steenaerts und bei den Gästen musste Luka Ravlija auf die Bank. Larouche behielt die Nerven und erhöhte wieder auf plus fünf (41. Minute). Noch stotterte der Motor, auch weil immer wieder Zeitstrafen verhängt wurden. Mit dem Time-out in der 44. Minute brachte Zoltan Majeri seine Jungs definitiv auf Kurs. Die Toremacher: Larouche, zweimal Valentin Mahrer.

Alain Wenger, der kurz zuvor für Grana gekommen war, hielt gegen Mark Schelbert, musste aber gegen Filip Gavranovic, welcher frei vom Kreis abschloss und gegen den treffsicheren Devin Lang hinter sich ins Netz greifen. Die Möhliner führten in der 52. Minute mit 28:21.

Die Partie verlief aber weiterhin emotional und phasenweise unübersichtlich. Der Aufsteiger versuchte es mit dem siebten Feldspieler, da wechselte Trainer Majeri bereits den Nachwuchs ein, um ihm Spielpraxis in der Nati B zu ermöglichen. Den Schlusspunkt setzte Emmens Steenaerts vom Siebenmeter zum Endstand von 34:27.

Danach brach in der Halle grenzenloser Jubel aus. Mit diesem Sieg bleibt der TV Möhlin an der Spitzengruppe dran auf Platz fünf. Im nächsten Spiel treffen die Fricktaler am 26. November auswärts auf Stans.