Die Mittelschule Fricktal wird in Stein oder Rheinfelden gebaut

Grosser Rat Stein ist in der Pole-Position für die Mittelschule – kann Rheinfelden noch auf- und überholen? Am kommenden Dienstag entscheidet der Grosse Rat, wo die Fricktaler Mittelschule gebaut wird. Stein hat da die Nase vorne, doch Rheinfelden gibt sich noch nicht geschlagen. Die Debatte wollen die beiden Gemeindeammänner live in Aarau verfolgen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Stein geht als Favorit in die Grossratsdebatte vom kommenden Dienstag. Zvg / Aargauer Zeitung

Für drei Fricktaler Gemeinden geht es in knapp einer Woche um viel. Denn am kommenden Dienstag entscheidet der Grosse Rat, wo die Fricktaler Mittelschule gebaut wird. Um die Gunst der Stunde buhlen Frick, Stein und Rheinfelden.

Klar ist: Die Gemeinde, die den Zuschlag erhält, hat ab 2029, wenn die Mittelschule ihre Türen öffnet, einen grossen Trumpf in der Hand. Zum einen, weil die Mittelschule eine hohe Wertschöpfung generieren wird und auf diesem Weg Steuereinnahmen in die Gemeindekasse gespült werden. Zum anderen, weil die Mittelschule einkommenskräftige Zuzügerinnen und Zuzüger anzieht.

Frick ist mit dem Firmenareal (oben) so gut wie aus dem Rennen. Paul Gürtler / Aargauer Zeitung

Wie geht es den drei Gemeinden knapp eine Woche vor dem Entscheid? Wie gross schätzen sie ihre Chancen ein? Daniel Suter, Gemeindeammann von Frick, beantwortet die Fragen der AZ kurz und bündig:

«Aktuell scheint es so, als ob der Entscheid im Grossen Rat zwischen den Gemeinden Rheinfelden und Stein ausgemarcht würde.»

Suter bedauert dies, denn: «Wir sind nach wie vor von den Qualitäten der Fricker Bewerbung überzeugt.» In der Tat ist Frick bereits so gut wie aus dem Rennen. Das zeichnete sich schon nach der Anhörung ab. Da sprach sich keine einzige Kantonalpartei für Frick aus. Während Die Mitte, FDP, EDU und SVP Stein favorisierten, sprachen sich GLP, Grüne und SP für Rheinfelden aus.

Stein in der Pole-Position

Damit rückte Stein in die Pole-Position, denn nach Sitzzahl im Grossen Rat kommt der Standort im mittleren Fricktal – würden die Fraktionen geschlossen auftreten – auf rund 40 Stimmen mehr als Rheinfelden. Das werden sie nicht tun und so kann sich Rheinfelden durchaus noch Chancen ausrechnen.

Allerdings sind die Chancen von Rheinfelden seit der Anhörung weiter gesunken. Denn zum einen schlägt der Regierungsrat dem Grossen Rat vor, die Schule in Stein zu bauen. Zum anderen stellt sich auch die grossrätliche Bildungskommission hinter diesen Vorschlag.

Dass es nun überhaupt zu einer Ausmarchung zwischen den beiden kommt, verdankt Rheinfelden einem Minderheitsantrag in der Kommission Allgemeine Verwaltung. Der Antrag will Rheinfelden statt Stein als Mittelschulstandort im Schulgesetz festschreiben. Stein ist bereits seit 1981 im Schulgesetz als Kanti-Standort verankert; soll die Schule in Rheinfelden gebaut werden, muss das Schulgesetz entsprechend geändert werden.

Gemeinderat verfolgt Entscheid vor Ort

Stein geht dennoch als klarer Favorit ins Rennen. Gemeindeammann Beat Käser bleibt, auf die Chancen angesprochen, aber vorsichtig:

«Wir würden uns sehr freuen, wenn die Grossrätinnen und Grossräte den Anträgen des Regierungsrats folgen und die ‹Kanti› im mittleren Fricktal gebaut wird.»

Froh ist er, dass der Entscheid nun fällt. «Die geplante Mittelschule im Fricktal beschäftigt uns seit über drei Jahren intensiv», so Käser. «Wir sind froh, wenn der Grosse Rat am Dienstag die Weichen für dieses wichtige Projekt stellt.»

Der Gesamtgemeinderat wird die Debatte und die Abstimmung zusammen mit Gemeindeschreiber Sascha Roth live in Aarau verfolgen. Man sehe dem parlamentarischen Entscheidungsprozess mit Respekt und Zuversicht entgegen, sagt Käser.



Zahlreiche Gespräche mit Grossrätinnen und Grossräten geführt

Aktiv um die Gunst der Grossrätinnen und Grossräte geworben hat der Gemeinderat in den letzten Wochen nicht mehr. Anders als Frick und Rheinfelden unterliess er es auch, einen Werbeflyer zu verschicken, denn:

«Wir sind überzeugt, dass der Anhörungsbericht und der regierungsrätliche Antrag an den Grossen Rat gute und objektive Entscheidungsgrundlagen sind.»

Aktiver war da sein Rheinfelder Amtskollege Franco Mazzi. Der Stadtammann hat in den letzten Wochen und Tagen zahlreiche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern des Grossen Rates geführt. «Ich konnte unsere Argumente darlegen und offene Fragen beantworten.»

Rheinfelden rechnet sich nach wie vor Chancen aus. Zvg / Aargauer Zeitung

Er selber wird die Debatte am Dienstag vermutlich auch live im Grossratsgebäude mitverfolgen. Er sieht der Grossratsdebatte «mit Spannung entgegen» und erwartet «nochmals eine vertiefte objektive Auseinandersetzung mit den Standorten und ihren Vorzügen.» Auf die Chancen von Rheinfelden angesprochen, greift Mazzi auf ein Bild aus dem Sport zurück:

«Im Rennsport würde man vermutlich sagen, dass wir am Dienstag aus der zweiten Position starten.»

Klar ist: Realisierbar wäre die Mittelschule an beiden Standorten; beide sind valabel und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Auf die grössten Vorzüge von Stein angesprochen, nennt Käser die zentrale und ruhige Lage im Fricktal, das hohe Synergiepotenzial, die Nähe des Schulstandorts zu den Infrastrukturen wie Grossverteilern und zum Naherholungsraum. Zudem könne durch den Neubau eine optimale Abstimmung der Schulanlage mit den Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs – etwa den Bushaltestellen – vorgenommen werden.

Viele können Rheinfelden zu Fuss oder mit dem Velo erreichen

Mazzi steht da in nichts zurück. «Rheinfelden ist definitiv der Standort, der den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern am besten gerecht wird», ist er überzeugt. Keinen anderen Standort könnten so viele zu Fuss oder mit dem Fahrrad erreichen. Gleichzeitig biete auch kein anderer Standort ein vergleichbares Angebot an Verpflegung, Kultur, Dienstleistung, Detailhandel für Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrpersonen, das zu Fuss erreicht werden könne. Und schliesslich:

«Rheinfelden ist auch der Standort, der die grösste Planungssicherheit bietet.»

Dies, weil die Flächen bereits richtig zoniert sind und so auch keinen Fruchtfolgenausgleich benötigen. Auch Mazzi betont, wie Käser, das Synergiepotenzial. Und: «Mit Ausnahme der Gemeinde Möhlin und des Wegenstettertals besuchen bereits heute alle Oberstufenschülerinnen und -schüler des Bezirks Rheinfelden die Schule am Standort Engerfeld.»

Welche Karte sticht, wird sich am 9. November weisen. Dann erst heisst es: rien ne va plus.