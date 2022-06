Art Basel & Schwingfest in Pratteln füllen im Fricktal die Hotels

Grossanlässe Zimmerbuchungen teils schon seit drei Jahren: Art Basel und Schwingfest füllen im Fricktal die Hotels Auch das Fricktaler Gastgewerbe kann von zwei Megaevents in diesem Sommer profitieren – von der «Art Basel» im Juni und dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Ende August in Pratteln. Vor allem Betriebe im Bezirk Rheinfelden freuen sich über volle Häuser. Aber auch ins obere Fricktal strahlt der Run auf die Zimmer aus. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Auch bei Roman Maier und Yvonne Waldburger vom «Haus am Schlossberg» in Laufenburg macht sich das Schwingfest positiv bemerkbar. zvg

Mit der «Art Basel» vom 16. bis 19. Juni und dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest vom 26. bis 28. August in Pratteln stehen der Region Nordwestschweiz gleich zwei Grossanlässe ins Haus. Zur «Art Basel» dürften wieder Zehntausende Kunstfans aus dem In- und Ausland in die Messehallen Basel strömen.