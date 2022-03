Grenzverkehr Mehr Kaufkraft im Portemonnaie: Schwacher Euro treibt den Einkaufstourismus zu neuen Höhenflügen 1 Euro für 1 Franken: Mit der Gleichheit zwischen den beiden Währungen macht das Shoppen auf der deutschen Seite jetzt noch mehr Spass. Aber auch der Einkaufstourismus in umgekehrter Richtung findet statt – von Deutschen, die im Fricktal ihr Auto betanken oder essen gehen. Sie profitieren von deutlich tieferen Spritpreisen und weggefallenen Corona-Auflagen in der Schweiz. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Der Einkaufstourismus ist in Märkten in Bad Säckingen traditionell stark, auch dieses Paar aus dem Fricktal kauft dort gerne ein. Hans Christof Wagner (7. März 2022)

Der Schweizer Franken ist so stark wie schon seit Jahren nicht mehr, die Schweizer Währung gilt in der Ukraine-Krise als «sicherer Hafen». Und hat jetzt wieder die Parität zum Euro erreicht. Profitieren davon können die Schweizerinnen und Schweizer, die im Euro-Raum einkaufen. Und das tun sie wieder verstärkt, wie deutsche Detailhändler zwischen Rheinfelden und Laufenburg bestätigen. Rainer Weber, Marktleiter des E-Centers in Laufenburg, sagt:

«Wir machen wieder sehr gute Umsätze mit Kundschaft aus der Schweiz wie vor Corona.»

Am vergangenen Wochenende sei «extrem viel los» gewesen. Weber führt die hohe Kundenfrequenz auch auf das Aus der Zertifikatspflicht für den gesamten deutschen Detailhandel zurück. Damit seien sämtliche Geschäfte im Einkaufstourismus-Hotspot Laufenpark wieder für alle offen. Lediglich die Pflicht zum Maskentragen besteht weiter: In Deutschland muss es die als besonders sicher geltende FFP2-Maske sein.

Doch auch die kann wohl die meisten nicht abschrecken, wenn auch Claudia Schmidt von der Geschäftsführung von Schmidts Märkte sagt:

«Der Kundenstrom aus der Schweiz ist wieder normal. Wir sind auf dem Niveau vor Corona.»

Dieses sogar schon übertroffen zu haben, meldet Simon Kühn, Inhaber von My Paketshop in Bad Säckingen. Bei ihm seien im Zeitraum 1. Januar bis 5. März 36'710 Pakete abgeholt worden – 22 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2020, vor Corona.

Auch Aldi, Kaufland und dm beobachten in ihren regionalen Märkten einen Anstieg an Schweizer Kundinnen und Kunden. Und weil die sich bei Rückkehr in die Schweiz zwecks Mehrwertsteuererstattung ihre Ausfuhrscheine abstempeln lassen, registrieren auch die deutschen Zollämter an den Fricktaler Grenzübergängen mehr Abfertigungen.

Wie 2020 leere Gestelle beim WC-Papier

Noch Anfang der Woche soll es in grenznahen deutschen Lebensmittelmärkten wieder zu Bildern gekommen sein wie 2020 zu Pandemiebeginn: leere Gestelle bei Grundnahrungsmitteln wie Teigwaren, Öl und Mehl sowie bei Hygieneartikeln – auch in dem zu Schmidts Märkten gehörenden XL-Markt in Bad Säckingen.

Hamsterkäufe zum Eigenbedarf unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges? Vermutlich. Aber wohl nicht nur, wenn dm-Gebietsverantwortliche Caroline Düwel sagt, dass auch die Schweizer Kundschaft der deutschen Drogeriekette solche Produkte einkaufe, um sie für Ukraine-Hilfstransporte zu spenden. Lieferanten wie Edeka lieferten teils ihre Ware gar nicht mehr an deutsche Märkte, sondern spendeten diese ebenfalls an die Ukraine. Das verschärft laut Claudia Schmidt die Lage noch.

Schock: An deutschen Tankstellen, wie hier in Bad Säckingen, sind die Spritpreise explodiert. Hans Christof Wagner (7. März 2022)

Der deutsche Tanktourismus gewinnt an Fahrt

Das grenznahe deutsche Ausland – an der Tankstelle ist es indes kein Schnäppchenparadies mehr. Bei Spritpreisen von teils mehr als 2.20 Euro treibt es dafür jetzt die Deutschen über den Rhein, um an Fricktaler Tankstellen zwischen 20 und 40 Cent pro Liter zu sparen. Selbst für Diesel kommen sie jetzt rüber – ein Novum. Martin Gautschi, Inhaber von Voegtlin-Meyer, bestätigt das. Vor allem Schwaderloch, der grenznächste Tankstellenstandort an der Kantonsstrasse, verzeichne eine hohe deutsche Kundenzahl.

Der Restaurantbesuch war in der Schweiz schon immer kostspieliger als in Deutschland. Doch den höheren Preis bezahlen derzeit dennoch mehr Deutsche als früher, um in Fricktaler Beizen zertifikats- und maskenfrei speisen zu können. Auch Anina Steib vom Restaurant Mundart in der Rheinfelder Marktgasse bemerkt das. Sie sagt:

«Wir werden nicht gerade von den Deutschen überrannt, freuen uns aber über eine Steigerung ihrer Zahl.»

