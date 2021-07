In Rheinfelden und Koblenz sind Staus an den Zollstellen fast an der Tagesordnung. Entlastung bringen könnte eine zusätzliche Rheinbrücke. Der Wille, eine solche zu bauen, ist auf beiden Seiten des Rheins vorhanden. Sisseln wird als Standort diskutiert. Doch bis die Brücke einmal steht, dürfte noch viel Wasser den Rhein hinabfliessen.

Hans Christof Wagner 19.07.2021, 05.00 Uhr