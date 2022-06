Wegen Steuersenkung: Der Treibstoff-Tourismus nimmt Fahrt auf

Treibstoff-Tourismus Über 20 Rappen pro Liter sparen: Die ersten Sparfüchse aus der Schweiz stürmen an die deutschen Zapfsäulen Deutschland hat zur Entlastung seiner Bürgerinnen und Bürger die Steuern auf Autobenzin gesenkt. Benzin etwa soll 35 Cent billiger werden. Davon profitieren auch die Schweizer Tanktouristinnen und -touristen. Besonders noch, weil der Wechselkurs derzeit attraktiv ist. Aber: Noch ein paar Tage zu warten, könnte sich trotzdem lohnen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julius Dahm aus Wallbach war gespannt auf den Tankrabatt und kam zum Tanken extra rüber nach Bad Säckingen. Hans Christof Wagner (1. Juni 2022)

Julius Dahm aus Wallbach hat die Neugier über die Grenze getrieben. Wie viel weniger wird der Sprit ennet dem Rhein kosten? Merkt man schon was vom Tankrabatt an deutschen Tankstellen? Kann man schon ein Schnäppchen machen?

Man kann. Denn an der OMV-Tankstelle in Bad Säckingen zahlt Dahm zwei Euro für den Liter Super, den er in den Ford von Partnerin Nadine Bussinger laufen lässt. Am Dienstag, 31. Mai, hätte er dafür im Schnitt noch 2,17 Euro, teils aber auch mehr berappt. So sagt er auch: «Wir hatten schon erwartet, dass wir heute was sparen können.»

Deutscher Staat reduziert Energiesteuer

Zum 1. Juni hat der deutsche Staat zur Entlastung seiner Bürgerinnen und Bürger die Steuern beim Super um 35 und beim Diesel um knapp 17 Cent pro Liter abgesenkt. Unklar war, wie rasch die Tankstellenbetreiber dies an die Kundinnen und Kunden weitergeben.

Denn: Sprit, der vor dem 1. Juni an eine Tankstelle geliefert wurde, ist noch zum höheren Satz versteuert. Die Aussichten auf richtige Schnäppchen an deutschen Tankstellen dürften sich also in den kommenden Wochen sogar noch verbessern, wenn der nach dem 1. Juni ausgelieferte – und um die volle Steuer ermässigte – Sprit aus den Zapfsäulen fliesst.

In Deutschland gilt seit dem 1. Juni der Tankrabatt. Auch in Bad Säckingen ist das spürbar. Hans Christof Wagner

Und doch: Der Tankrabatt ist schon jetzt da. Zwar ist der Preis noch kaum um die vollen 35 oder 17 Cent gefallen. Aber Nachlässe von bis zu 20 Cent pro Liter sind auch jetzt schon drin. Das zeigt am Tag eins des Tankrabatts ein Augenschein im Raum Bad Säckingen. Offenbar schmälern die Mineralölgesellschaften schon jetzt ihre Margen, um Kundinnen und Kunden zu gewinnen.

An der Esso-Tankstelle in Bad Säckingen tankt auch eine Frau aus Gipf-Oberfrick. Sie erzählt, sie sei sich unschlüssig gewesen, ob sie zum Tanken nach Bad Säckingen herüberzukommen soll. Sie sagt:

«Ich hatte schon befürchtet, heute hier Schlange stehen zu müssen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich der Rabatt schon gleich am ersten Tag so auswirkt.»

Sie trifft aber an der Esso-Tankstelle an der Bundesstrasse auf ausreichend freie Säulen. Der Run der Schweizerinnen und Schweizer auf deutsche Tankstellen hält sich bisher noch in Grenzen. Für den Diesel, der gerade in ihren VW Touran fliesst, zahlt sie bei Esso 2,11 Euro pro Liter. Es ist Mittwochmorgen. Gegen Nachmittag hat Esso die Preise nochmals abgesenkt – laut Online-Spritpreis-Portale auf 2 Euro.

An der Shell-Tankstelle in Stein bleiben die Sprit-Preise hoch und können mit denen in Deutschland nicht konkurrenzieren. Hans Christof Wagner

Der Tanktourismus entlang der deutsch-schweizerischen Grenze dürfte in den kommenden Wochen weiter zunehmen, zumindest aus der Schweiz kommend nach Deutschland. In die andere Richtung wird er, zumindest bis Ende August – solange soll die deutsche Steuerabsenkung gelten – wohl versiegen.

Der Wechselkurs hilft beim Sparen

Deutsche Kontrollschilder an Fricktaler Tankstellen sind schon am Tag eins des Tankrabatts keine mehr zu sehen. Das macht der Augenschein in der Region auch deutlich. Kein Wunder – bei Preisen von 2,23 Franken beim Super und 2,31 Franken beim Diesel. Auch die als besonders günstig geltenden Tankstellen von Automobile Weiss in Sulz und Garage Frei in Eiken können nicht mit der deutschen Konkurrenz mithalten.

Julius Dahm hat in Bad Säckingen ein Sprit-Schnäppchen gemacht. Auch, weil der Schweizer Franken derzeit praktisch die Parität zum Euro erreicht hat. So kostete ein Euro zuletzt 1,03 Franken. Dahm zeigt sich trotzdem etwas enttäuscht darüber, dass die Ersparnis nicht so megagross ist. Er tanke doch weiterhin in Frankreich, wo der Sprit nochmals 30 bis 40 Cent weniger koste. Weil er in Basel arbeitet, hat er es nicht weit ins elsässische Saint-Louis.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen