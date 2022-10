Einkaufstourismus weiter hoch auch dank des starken Frankens

Die seit Monaten anhaltende Talfahrt der europäischen Gemeinschaftswährung beschert Märkten und Discountern in der deutschen Grenzregion neue Kundinnen und Kunden. Das Shoppen ennet des Rheins wie in Bad Säckingen bleibt so weiterhin preislich attraktiv.

Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr