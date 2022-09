War es ein Wolf? Totes Kalb nahe der Schweizer Grenze gefunden

Eine der ersten Wolfssichtung in der Region war 2019 in Oberhof am Fuss des Benken. Der Wolf tappte in eine Fotofalle. Damals kam die Frage auf, ob er den Rhein queren kann. Eine Expertin der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg (FVA) hielt es auf Nachfrage für möglich, dass ein Wolf den Rhein an einen der beiden Wildkorridore zwischen Brennet und Schwörstadt oder Bad Säckingen und Murg durchschwimmt.

2020 tauchte der erste Wolf im Kanton Baselland auf, im selben Jahr wurde ein weiteres Tier in der Gemeinde Wieden im Landkreis Lörrach nachgewiesen. Am 23. April 2022 griff ein Wolf auf dem Dachsberg ein Kalb an. Die anschliessende gentechnische Untersuchung bestätigte den Wolfsangriff.

Mehrere Meldungen im Juli und August

Weitere Nachweise in 2022: 31. August in Grafenhausen, 11., 16., 26. und 28. August in Bernau, 16. August in Schopfheim, 30. Juli in Ibach, 29. Juli in Görwihl-Engelschwand, 16. Juli in Todtmoos, 12. Juli in Schluchsee, 9. Juli in Todtnau, 23. April in Dachsberg. Anfang Juni 2022 wurde eine Kuh in Herrischried schwer verletzt. Genetische Untersuchungen konnten einen Wolf weder ausschliessen noch bestätigen.