Trotz schärferem Regime: Einkaufstouristen brauchen keinen Test

Grenzregime Trotz strengeren Einreiseregeln: Einkaufstouristen brauchen keinen Corona-Test – und auch für Grenzgänger gelten Ausnahmen Seit Anfang Woche gelten an der Grenze zur Schweiz härtere Regeln. So müssen sich etwa ungeimpfte Reiserückkehrer doppelt testen lassen. Alle Einreisenden müssen ausserdem ein Formular ausfüllen. Aber: Für Einkaufstouristen und Grenzgänger gibt es Ausnahmen. Nadine Böni und Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 20.09.2021, 18.04 Uhr

André Peyer aus Obermumpf weiss, dass er trotz neuer Einreisebestimmungen in Deutschland einkaufen darf. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Seit dieser Woche gelten an der Grenze zur Schweiz die neuen Corona-Einreisebestimmungen. Unter anderem müssen alle, die nicht geimpft oder genesen sind, bei der Einreise in die Schweiz einen negativen Test vorweisen. Alle? Nein, denn es gibt verschiedene Ausnahmen, etwa für Grenzgänger und Einkaufstouristen.

Bei vielen Einkaufstouristen ist das bereits bekannt. Das zeigt eine kurze Umfrage am Montag im Bad Säckinger Brennet-Park. So sagt etwa André Peyer aus Obermumpf: «Mir war klar, dass mich das beim Einkaufen nicht betrifft, sonst wäre ich erst gar nicht auf die Idee gekommen, hierher zu fahren.» Eine Frau aus Wegenstetten hingegen wusste nicht, dass die neuen Regelungen bereits gelten. Generell begrüsse sie aber die neue Testpflicht für Reiserückkehrer – und auch, dass es für Erledigungen ennet der Grenze Ausnahmen gibt.

Wie diese Ausnahmen genau aussehen und welche Bedingungen dafür gelten, dazu beantwortet die AZ die sechs wichtigsten Fragen:

Nein. Wer aus einem Grenzgebiet einreist, ist von der Testpflicht befreit. Dazu gehören Personen, die einen Ausflug in ein grenznahes Gebiet machen – oder eben dort einkaufen. Der Bundesrat begründet diese Ausnahme damit, dass in sämtlichen grenznahen Gebieten rund um die Schweiz eine höhere Impfquote bestehe.

Das Bundesamt für Gesundheit hat eine Liste der entsprechenden Grenzregionen veröffentlicht. Als Grenzgebiet gelten demnach unter anderem Baden-Württemberg in Deutschland, Tirol in Österreich oder die Franche-Comté in Frankreich. In Bad Säckingen, badisch Laufenburg oder badisch Rheinfelden einzukaufen, ist also weiterhin wie bis anhin möglich.

Nein, beim Grenzübertritt aus den genannten grenznahen Gebieten macht dies derzeit keinen Unterschied. Wohl aber beim Aufenthalt etwa in Deutschland: Wer beispielsweise in Baden-Württemberg Zutritt zur Gastronomie haben möchte, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein.

Ja. Die Einreise in die Schweiz nach einem Arzt- oder Coiffeurbesuch im grenznahen Ausland ist – wie nach dem Einkauf oder einem Freizeitausflug – weiterhin ohne Testnachweis und Einreiseformular möglich.

Auch Schweizerinnen und Schweizer müssen sich an die im Ausland geltenden Vorschriften halten. In Baden-Württemberg etwa hat die Regierung erst vor wenigen Tagen die Coronaverordnung angepasst. Sollte sich eine Überlastung des Gesundheitssystems abzeichnen, würden demnach die Regeln für ungeimpfte Menschen deutlich verschärft. Betroffen sein könnte davon auch der Einzelhandel. Über deren Einführung wird laufend entschieden und auf der Website des Landes Baden-Württemberg informiert.

Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind von der Test- und Formularpflicht ausgenommen. Ebenso Personen, die ohne Zwischenhalt durch die Schweiz reisen oder die beruflich Güter oder Personen befördern.