Einkaufstourismus: An der Grenze gilt jetzt Zertifikatspflicht

Grenze Einkaufstouristen brauchen ein Zertifikat: Bei der Einreise nach Deutschland gilt an der Grenze jetzt 3G Seit die Schweiz als Hochrisikogebiet gilt, ist das Grenzregime schärfer geworden. Wer seit Sonntag nach Deutschland einreisen will, muss entweder ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis bei sich führen. Was jetzt ausserdem gilt und zu beachten ist – in zehn Fragen und Antworten. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die deutsch-schweizerische Grenze darf jetzt nur noch mit Zertifikat passiert werden. Severin Bigler

Es war ein turbulentes Wochenende in der deutschen Nachbarschaft. Nachdem am Freitag die Regierung in Berlin und die von Baden-Württemberg die Coronaschutzmassnahmen verschärften, kam auch noch die seit Sonntag geltende Einstufung der Schweiz als Hochrisikogebiet hinzu. Inzwischen sind manche Auflagen wieder abgemildert worden. Die AZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Coronaregime ennet und an der Grenze.

Auch wenn der Aufenthalt weniger als 24 Stunden dauert, muss bei der Einreise neuerdings entweder ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis bei sich geführt werden. Es gilt bei der Einreise nach Deutschland also jetzt 3G. Ungeimpfte und Nichtgenesene dürfen ohne negatives Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden alt sein darf, nicht mehr einreisen. Und der Test muss bei dem Grenzübertritt vorliegen.

Nein, für den Aufenthalt bis zu 24 Stunden entfällt die Anmeldepflicht.

Für den Aufenthalt von bis zu 24 Stunden ist keine Quarantänepflicht vorgesehen. Wer länger in Deutschland bleibt, ist aber sowohl anmelde- wie auch quarantänepflichtig, grundsätzlich für zehn Tage, was mit dem Vorlegen eines Negativtests verkürzt werden kann. Bei Familienbesuchen (beispielsweise Verwandte ersten Grades, Ehegatten oder Lebenspartner), die bis zu 72 Stunden dauern, entfallen Anmelde- und Quarantänepflicht. Bei längeren Aufenthalten aber besteht beides wieder.

Nein, es genügt, wenn zweimal pro Woche ein Testnachweis mitgeführt wird.

Nicht mehr allzu viel. Nur für den Einkauf in Geschäften der Grundversorgung und für den Besuch in Paketshops gibt es ausser der Maskenpflicht keine Auflagen. Im sonstigen Detailhandel in Deutschland gilt 2G. In Paketshops wie dem von Simon Kühn in Bad Säckingen gab es am Samstag bei 840 Abholungen auch nochmals Torschlusspanik.

Für die wurde am Freitag die 2G-plus-Regel verkündet. Das heisst: Um die deutsche Gastronomie besuchen zu können, brauchen auch Geimpfte und Genesene einen Negativtest. Wurden zunächst nur dreifach Geimpfte von der Testpflicht befreit, gilt das jetzt auch für Geimpfte mit höchstens vor sechs Monaten abgeschlossener Grundimmunisierung sowie für Genesene, die nachweisen können, dass ihre Infektion maximal ein halbes Jahr zurückliegt.

Auch hier wurden die 2G-plus-Bestimmungen analog zur Gastronomie gelockert.

Noch bis 31. Januar haben alle nicht vollständig geimpften Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren die Möglichkeit, über tagesaktuelle Antigen-Schnelltests Zutritt zu allen 2G-und 2G-plus-Einrichtungen zu erhalten.

Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit. In welcher Höhe sie gebüsst wird, konnte bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung gebracht werden.

Nach aktuellem Stand der 7-Tage-Inzidenzen pro 100'000 Einwohner dort, ja. Diese sinken zwar seit einiger Zeit wieder leicht. Aber die Grenzwerte, ab denen die Beschränkungen aufgehoben werden, sind nur teilweise unterschritten und auch nicht lange genug.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen