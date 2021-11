Fricktaler Gunthard Niederbäumer nahm an der Klimakonferenz teil

Glasgow Fricktaler verhandelte an Klimakonferenz: «Jedes Land hat knallhart versucht, seine Interessen durchzusetzen» Gunthard Niederbäumer, Klimatologe und designierter Vizeammann von Frick, war Teil der 21-köpfigen Schweizer Delegation und arbeitete mit drei Bundesräten zusammen. Nach zwei Verhandlungswochen zieht er eine durchzogene Bilanz. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Mit dabei war bei der Klimakonferenz neben Bundesrätin Simonetta Sommaruga auch Gunthard Niederbäumer.Bild: Keystone Keystone

Es war eine intensive Zeit. Zwei Wochen lang war Gunthard Niederbäumer im November in Glasgow – er war Teil der 21-köpfigen Schweizer Delegation an der Klimakonferenz. Der Fricker Gemeinderat, der ab Januar Vizeammann sein wird, lacht. Nein, sagt er, für Eindrücke neben der Konferenz sei wenig Zeit geblieben. Gut, der Sonntag sei frei gewesen und ab und an sei er, wenn es die Sitzungen zugelassen hätten, auch zwischendurch mal raus, um den Kopf durchzulüften.