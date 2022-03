Fricktaler Glaceverkäufer freuen sich auf den Saisonstart

Glace Ob im Becher oder in der Waffel: Die Fricktaler Gelaterias sind heiss auf den Saisonstart Die regionalen Glaceverkäufer sind auf das kommende Wochenende vorbereitet. Bei Sonne und vorausgesagten Temperaturen von bis 20 Grad rechnen sie wieder mit langen Schlangen und vollen Tischen in ihren Gelaterias – so wie schon vergangenes Wochenende. Den Winter haben sie klassischerweise dazu genutzt, um für die Kundinnen und Kunden neue Sorten auszutüfteln. Hans Christof Wagner 23.03.2022, 05.00 Uhr

Federico Hochreuter produziert derzeit zentnerweise Glace im «Chelati» in Gipf-Oberfrick. Dennis Kalt (9. April 2021)

Federico Hochreuter, Geschäftsführer der Gelateria Chelati in Gipf-Oberfrick, hat derzeit richtig Spass am Wetterbericht. Sonne pur und bis zu 20 Grad im Schatten sind fürs kommende Wochenende vorausgesagt. So erwartet Hochreuter den grossen Run auf seinen Betrieb und sagt:

«Das dürfte super laufen. Kein Saharastaub mehr und gefühlte Temperaturen wie im Sommer.»

Auch im unteren Fricktal, in Rheinfelden, stellen sich die Glaceverkäufer auf viele Kundinnen und Kunden ein: Die Saison 2022 geht auch dort in die heisse Phase. Die hatte sich schon vergangenes Wochenende abgezeichnet, als der Frühling zum ersten Mal Einzug hielt. Altin Proshka, Geschäftsführer des Eiscafés Mona Lisa in der Marktgasse, erzählt:

«Schon vergangenen Sonntag war die Warteschlange zur Marktgasse hin ellenlang. Und diesen Sonntag wird es sicher noch besser laufen.»

Auch Hochreuter geht davon aus. Und hat für Samstag und Sonntag eine Glacemenge von mehreren hundert Kilo kalkuliert – fürs Take-away-Geschäft im Becher oder in der Waffel, aber auch zum Konsumieren vor Ort in seinem Gastrobetrieb. «Ich produziere gerade jeden Tag. Die Rohstoffe dafür regional zu beschaffen, braucht viel Organisation», sagt er.

Proshka produziert seine Glace nicht selbst. Als Franchisenehmer der deutschen «Mona Lisa»-Kette liefert diese ihm die Ware über die Grenze. Proshka ist auf die für Freitag und Samstag angekündigten Lieferungen dringend angewiesen – wenn ihm, wie zu erwarten ist, die Leute die Bude einrennen.

18 Sorten auch während der Wintermonate im Angebot

Hochreuter ist mit seinem Betrieb seit sieben Jahren auf dem Markt und er reklamiert für sich, in dieser Zeit die Fricktaler zu Ganzjahres-Glaceschleckern erzogen zu haben. 18 Sorten biete er auch während der Wintermonate an. Aber eben: Mit rund 25 in der warmen Jahreszeit haben seine Kundinnen und Kunden mehr als sonst die Qual der Wahl.

Noch müssen die sich gedulden. Denn die drei bis vier neuen Sorten im Sortiment, die Hochreuter verspricht, wird es erst ab April geben. Er hat noch mehr Überraschungen im Ärmel, wenn er sagt:

«Highlight der 2022er-Saison wird die erste Glace ohne Kristallzucker sein.»

Wann die Neukreation zu kaufen sein wird, steht noch nicht fest. Hochreuter erzählt, dass er schon früher damit experimentiert hat. Aber erst jetzt sei es ihm gelungen, Süsse und Konsistenz so hinzubekommen, wie das die Kundschaft von Sorten mit Zucker gewohnt sei.

Die Klassiker stehen nach wie vor oben in der Gunst

Proshka kündigt an, dass sein Sortiment 2022 um die Oreo-Glace erweitert werden soll. «Das haben die jungen Leute sehr gerne», weiss er. Aber womöglich ist die Glacekundschaft ja gar nicht so trendy und hip, wenn sie nach wie vor auf die Klassiker steht – auf Erdbeere, Vanille, Schokolade und Stracciatella. Und auf die Schlumpfglace, die ihr im Rheinfelder «Mona Lisa» knallblau in den Vitrinen entgegenstrahlt.