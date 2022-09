Aus Deutschland entlaufener Hund tauch in der Schweiz wieder auf

Gipf-Oberfrick «Wunder gibt es immer wieder»: Hund Marlo taucht 15 Monate nach seinem Verschwinden wieder auf Das kommt nicht alle Tage vor: Ein bei Gipf-Oberfrick eingefangener streunender Hund stammt aus dem grenznahen Deutschland und wurde dort seit Juni 2021 vermisst. Wie das Tier die lange Zeit überlebte und wann es über die Grenze kam, ist unklar. Die Schweizer Tierretter aber sagen: «Leider gibt es noch kein Happy End.» Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

In Gipf-Oberfrick wurde jetzt der Streunerhund Marlo gefunden. Pettrailer

«Tierische Geschichte – Glück im Unglück»: So titelt die Polizei Oberes Fricktal einen Post auf ihrer Facebook-Seite, verbunden mit dem Foto eines schlanken, aber nicht abgemagerten Hundes. Diesen hatte der Verein Pettrailer Schweiz in der Nacht vom 17. September bei Gipf-Oberfrick in eine Lebendfalle gelockt und ihn so sichern können.

Zuerst hatte es Vereinspräsident Markus Baumgartner mit Hundefutter versucht – vergebens. Doch dann gelang es doch. Baumgartner erzählt:

«Mit Kebab und Pizza hat es dann geklappt. Dem Streetfood konnte er nicht widerstehen.»

Nach Angaben Baumgartners war der zweieinhalbjährige Mischling schon seit rund einer Woche in Gipf-Oberfrick umhergestreunt und hatte auch auf einem Bauernhof Katzenfutter gefressen. Baumgartner sagt, dass eine Patrouille der Polizei Oberes Fricktal den Hund hatte einfangen wollen. Aber: «Ihn durch Locken einzufangen, war unmöglich. Denn der Hund war so ängstlich, dass es nicht gelang, sich ihm zu nähern.» So kam Pettrailer Schweiz, spezialisiert auf entlaufene Hunde, ins Spiel. Sie reisten an, stellten die Falle auf und hatten Erfolg.

Vermisstenanzeige vom Juni 2021 datiert

Nachdem der Hund gesichert war, konnte die hinzugezogene Polizei den vom Tier getragenen Chip auslesen. Nach Auswertung der Daten staunten die Fricktaler Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter. Nicht so sehr darüber, dass das Tier vermisst war, aber darüber, dass es aus dem grenznahen Deutschland stammte und die Vermisstmeldung von dort schon vom Juni 2021 datierte.

Polizei und Tierretter waren bei der Sicherung von Marlo gemeinsam im Einsatz. Pettrailer

Der Hund namens Marlo war also bereits seit 15 Monaten am Streunen. Wo er sich in all der Zeit aufgehalten hat, wann und auf welchem Weg er in die Schweiz kam, ist unklar. Pettrailer fand aber heraus, dass schon in Deutschland Versuche fehlschlugen, ihn einzufangen. Zudem war er wohl noch in eine Treibjagd geraten, was ihn Baumgartner zufolge noch ängstlicher und panischer gemacht hat. So sei er bis zu seinem Auftauchen in Gipf-Oberfrick gar nicht mehr gesichtet worden.

Marlo war zwar anfangs misstrauisch, tappte dann aber doch in die Lebendfalle: So wurde der Hund gesichert. Pettrailer

Und wie hat der Vorbesitzer auf die schöne Nachricht reagiert, dass Marlo noch am Leben und jetzt in Sicherheit ist? Nicht so, wie es sich Pettrailer erhoffte. Baumgartner sagt:

«Der Vorbesitzer will den Hund nicht zurücknehmen. Für Marlo wird jetzt ein neues, liebevolles Zuhause gesucht, wo er für immer willkommen ist.»

Was die Polizei Oberes Fricktal auf ihrer Facebook-Seite schreibt, ist so deshalb nicht eingetroffen: «Wir sind sicher, dass die Hundebesitzer überglücklich über die Rückkehr ihres Hundes sein werden.»

Marlo befindet sich in einem Tierheim

Marlo – im Moment ist er in einem Tierheim untergebracht – wird also wohl erst einmal in eine Pflegestelle kommen. Auf Baumgartner wirkt er körperlich gesund. Er sei auch nicht aggressiv. In der Pflegestelle gelte es dann, Marlos Verhalten genauer zu evaluieren, um ihn dann möglichst bald neu platzieren zu können.

Entlaufene Hunde – für den Verein Pettrailer Schweiz Tagesgeschäft. Und doch war der Fall Marlo für die Retter speziell und unglaublich. «Dass ein Tier 15 Monate umherstreunt und über lange Zeit gar nicht gesichtet wird, ist schon aussergewöhnlich», sagt Baumgartner. Und er sagt auch:

«Der Fall Marlo zeigt, dass man die Hoffnung nie aufgeben darf. Wunder gibt es immer wieder.»

