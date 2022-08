Das Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick unter dem Motto Traumzeit

Gipf-Oberfrick Wo die Traumfabrik niemals stillsteht: Das neunte Sichtfeld Openair begeisterte mit Märchenwelt und einheimischen Bands Während dreier Tage tanzten die Gäste am diesjährigen Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick zu Pop-, Rock- und Elektromusik. Für das familienfreundliche Festival wurden heuer so viele Tickets im Vorverkauf gebucht wie noch nie. Eine zehnte Durchführung sei garantiert, verkündete OK-Präsident Studer. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 07.08.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neunte Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick begeisterte die Gäste unter dem Motto «Traumzeit». Horatio Gollin

Schon der Einlass in das Sichtfeld Openair am Kornbergweg stimmte auf das diesjährige Motto «Traumzeit» ein. Nach der Kasse öffneten die Besuchenden die Türen eines Schranks ohne Rückwand, um in ein dahinter gelegenes kleines Zimmer zu treten, wo oben und unten vertauscht waren.

Am Boden stand ein Kronleuchter falsch herum und an der Decke hing ein gedeckter Tisch. Erst nach diesem Zimmer begann das weitläufige Festivalgelände, dass sich in zwei Hälften teilte. Die Festivalbesuchenden konnten selbst entscheiden, ob sie «liebe Träume» oder «hässige Träume» wünschten.

Der eine Bereich war eine Märchenwelt in hellen Farben, wo grosse Pilze und Riesenlollies aus dem Boden wuchsen. Der andere eine gruselige Welt mit dunklen Farben und dekorativen Spinnweben.

Diese Bands produzierten fleissig Träume

Die Hauptbühne der diesjährigen «Traumzeit» war die Traumfabrik. Das hier am Freitag, Samstag und Sonntag fleissig Träume produziert wurden, symbolisierten gigantische Zahnräder, die über den Musikerinnen und Musikern hingen. Für Stimmung sorgten Bands wie D‘Schmirr aus Basel und Ikan Hyu aus Zürich/Winterthur.

Impressionen vom diesjährigen Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick. Horatio Gollin Impressionen vom diesjährigen Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick. Horatio Gollin Impressionen vom diesjährigen Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick. Horatio Gollin Impressionen vom diesjährigen Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick. Horatio Gollin Impressionen vom diesjährigen Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick. Horatio Gollin Impressionen vom diesjährigen Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick. Horatio Gollin Impressionen vom diesjährigen Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick. Horatio Gollin Impressionen vom diesjährigen Sichtfeld Openair in Gipf-Oberfrick. Horatio Gollin

Als Haupt-Acts bespielten das schweizerisch-französische Duo Carrousel und der Züricher Reggae-Künstler Phenomden am Samstagabend die Bühne. Aber auch bei den anderen Künstlerinnen und Künstlern wurde begeistert zu Rock-, Pop- und elektronischer Musik getanzt. Zehn Bands sorgten dafür, dass die Traumfabrik nicht stillstand.

Das Sichtfeld Openair wird jeweils vom gleichnamigen Verein organisiert. In nur einer Woche hatten die Helfenden den Acker mit Bauten aus OSB-Platten und Tannenpflöcken in das Traumland verwandelt. Nur die Bühne mit Technik wurde angemietet.

Speisen und Getränke konnten von illustren Orten wie der Killa Buntervunt, der Wolke 7, dem Sichtfeldschlössli oder der Wunderbar bezogen werden. Dort sorgten auch Live-Rap und DJs für eine eigene musikalische Untermalung.

«Der Vorverkauf ist so gut gelaufen wie noch nie»

Am Samstag gab es einen Kindernachmittag, für die Erwachsenen fanden ein Beer-Pong- und ein Kubbturnier statt. Zahlreiche freiwillige Helfende unterstützten die 110 Vereinsmitglieder beim Aufbau und der Durchführung des Festivals, lobte Raphael Studer, Präsident des Organisationskomitees.

«Der Vorverkauf ist so gut gelaufen wie noch nie», sagte Studer. Die genauen Besucherzahl gibt er nicht bekannt. Die Menschenmenge verteilte sich zwar auf dem weitläufigen Gelände, sei aber nicht mehr einzuschätzen gewesen.

Das Motto «Traumzeit» war an der detailreichen und bunten Dekoration auf dem Festivalgelände gut zu erkennen. Horatio Gollin

Am Samstagnachmittag tummelten sich schon unzählige Gäste und ständig trafen neue ein. «Wir sind ein wenig spezieller als andere. Wir legen viel Wert auf eine Wohlfühlatmosphäre», erklärte Studer das Erfolgsrezept für das diesjährige neunte Sichtfeld Openair.

Während Pandemie hatte das Festival zwei Jahre pausiert. In dieser Zeit hatte es viele Nachfragen gegeben, ob das Sichtfeld Openair wieder stattfinden wird, so Studer. Er versicherte, dass es auch ein zehntes Festival im nächsten Jahr geben wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen