Gipf-Oberfrick: Verena Buol über ihre ersten 100 Tage im Amt

Gipf-Oberfrick «Wir müssen achtsam mit den Ressourcen umgehen»: Verena Buol Lüscher bilanziert ihren Start als Ammann Die neue Amtsperiode ist gut 100 Tage alt. Höchste Zeit also, um mit den neuen Gemeindeammännern und -präsidentinnen eine Startbilanz zu ziehen. Heute: Verena Buol Lüscher, die Anfang Jahr in Gipf-Oberfrick die Nachfolge von Politurgestein Regine Leutwyler antrat – und nun mit der Ukrainekrise eine erste grosse Herausforderung zu meistern hat. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verena Buol Lüscher ist seit 1. Januar 2022 Gemeindeammann von Gipf-Oberfrick zvg

Verena Buol Lüscher ist seit Anfang Jahr Frau Gemeindeammann von Gipf-Oberfrick. Die SP-Politikerin folgte auf Regine Leutwyler, die 20 Jahre lang im Gemeinderat sass und zehn Jahre als Ammann wirkte. Leutwyler, die früher der SVP angehörte, dann aber aus der Partei austrat, trat im letzten Herbst nicht mehr zu den Wahlen an.

Verena Buol Lüscher sitzt seit 2018 im Gemeinderat. Bei den Wahlen im Herbst 2017 setzte sie sich gegen Ignaz Heim durch und zog mit 51 Stimmen Vorsprung in den Gemeinderat ein. Auch bei der Wahl um das Amt des Gemeindeammanns kam es zur Kampfwahl: Gegen Buol, die schon früh angekündigt hatte, sich als Nachfolgerin von Leutwyler zu Wahl zu stellen, trat Peter Schraner an.

Bilanz nach 100 Tagen Am 1. Januar sind die 32 Gemeinden in den beiden Fricktaler Bezirken in die neue Legislatur gestartet. Acht von ihnen werden von einem neuen Gemeindeammann, einer neuen Gemeindepräsidentin geführt. Wir ziehen mit ihnen eine erste Bilanz.

Dieser hatte sich, wie auch Ignaz Heim, in einer IG für den Erhalt einer eigenständigen Oberstufe in Gipf-Oberfrick starkgemacht. Er kandidierte im letzten Herbst nicht nur als neuer Gemeinderat, sondern auch als Ammann. Peter Schraner verpasste allerdings den Einzug in die Exekutive.

Verena Buol Lüscher, wie sind Sie im neuen Amt angekommen?

Verena Buol Lüscher: Sehr gut!

War der Einstieg schwierig?

Nein, der Einstieg war nicht schwierig. Die guten Gespräche im Vorfeld, auch mit meinen Ratskollegen vor meiner Wahl, halfen mir dabei. Ebenso die top aufgestellte Verwaltung: Jede Frage wurde und wird offen und wertschätzend beantwortet.

Was hat Sie im neuen Amt am meisten beeindruckt?

Die Komplexität und den trotzdem grossen Einfluss der einzelnen Personen. Als Gemeinderätin, Gemeinderat kann Mann/Frau wirklich etwas bewegen!

Was haben Sie so am Amt nicht erwartet?

Bis jetzt gab es keine Überraschungen.

Was sind für Sie die besonderen Herausforderungen des Amtes?

Die Übersicht zu bekommen und zu halten. Die Alltagsgeschäfte, vor allem mit der neuen Herausforderung der Ukraine-Krise, fordert die Gemeinde sehr. Die meiste Arbeit findet in höchster Qualität operativ vor Ort statt. Es gilt jedoch, die Gesetzgebungen, die noch nicht gewohnten Vorgaben vom Kanton und die schon bestehenden Arbeiten nicht aus den Augen zu verlieren. Eine Krise heisst auch, Verschiebungen des Alltags und kurzfristig Entscheide zu treffen, die im Moment nicht kristallklar sind. Eben: Verantwortung übernehmen und tragen.

Was waren Ihre Prioritäten in den ersten drei Monaten?

Die Übersicht zu erhalten, tiefer in alle Ressort zu schauen, mich in allen Kommissionen zu zeigen und das Personal näher kennen zu lernen.

Wie funktioniert der Gemeinderat als Team?

Wir funktionieren sehr gut, spiegeln das «Dorf» ideal ab, die verschiedensten Meinungen fliessen ein und wir arbeiten gut und konstruktiv zusammen.

Wie haben Sie die Begegnungen mit der Bevölkerung erlebt?

Speziell hatte ich dazu noch wenig Gelegenheit. Da ich immer mit dem Fahrrad unterwegs bin, sehen mich die Leute auch. Ich nehme und nahm mir auch als Gemeinderätin viel Zeit, um ein Gespräch vor dem Volg oder auf dem Trottoir zu führen.

Was zeichnet Ihr Dorf aus?

Unser Dorf hat eine grosse Spannweite von Einheimischen und Zuzügerinnen und Zuzügern. Es sind viele Interessierte, politisch aktive Bürgerinnen und Bürger hier wohnhaft. Dies schätze ich und hoffe, dass das so bleibt. Der Zusammenhalt ist gross, das zeigt sich auch jetzt in dieser speziellen Phase wieder.

Was sind Ihre Zielsetzungen für dieses Jahr respektive die Legislatur?

Dass die Arbeit des Gemeinderates als politisches Gremium wohlwollend wahrgenommen wird; dass Gipf-Oberfrick seine gute Position in den vielfältigen Bereichen halten kann und dass wir auch diese neue Herausforderung mit den Flüchtenden gut meistern.

Was ist Ihr Wunsch an die Gemeinde und die Bevölkerung?

Ich wünsche mir weiterhin eine aktive Gemeinde. Ich wünsche mir auch, dass mehr Personen an der Gemeindeversammlung teilnehmen. Leider ist die Bevölkerung da oft nur einseitig, je nach Traktandum oder Interesse, vertreten. Wenn wir aber Gipf-Oberfrick so divers und lebenswert erhalten wollen, müssen auch in diesem Gefäss alle Voten gehört und berücksichtigt werden. Da werden zukunftsweisende Entscheide für alle gefällt.

Was fehlt heute noch im Dorf, was braucht Ihr Dorf?

Fehlen tut nichts. Achtsam müssen wir mit den Ressourcen umgehen. Der zunehmende Individualverkehr, die zunehmende Überbauung und das dazugehörende Versiegeln der Flächen gefährdet unsere Wohnqualität und unsere Natur rund um die Gemeinde. Die bereits aufgegleisten Projekte werden einen Gewinn für die Gemeinde sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen