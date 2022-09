Weshalb Bestatter Biaggi seit 10 Jahren eine Urne bei sich hat

Gipf-Oberfrick Weshalb Bestatter Berto Biaggi die Urne eines Straffälligen seit zehn Jahren bei sich aufbewahrt Vor zehn Jahren floh ein straffälliger Mann spektakulär aus dem Bezirksgefängnis in Laufenburg. Trotz grosser Suchaktion blieb er verschwunden. Tage später fand man seine Leiche im Rechen beim Kraftwerk. Heidi Biaggi half, den Toten zu bergen – und erlebte eine Überraschung. Es sollte nicht die einzige bleiben. Bis heute steht die Urne des jungen Mannes beim Bestattungsinstitut Biaggi in Gipf-Oberfrick – warum hat ihn Biaggi nie beigesetzt? Er hat seine Gründe. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Berto Biaggi hat seit zehn Jahren die Urne von Edo in seinem Bestattungsinstitut. Thomas Wehrli

Berto Biaggi holt die Urne aus dem Karton hervor, schaut mich an, fragt: «Möchten Sie sie haben?» Natürlich ist die Frage nicht ernst gemeint, aber sie passt zu einem Fall, der spezieller nicht sein könnte.

Seit mehr als zehn Jahren steht die Urne des Mannes, nennen wir ihn Edo, beim Bestatter in Gipf-Oberfrick. Anspruch auf die Urne wird niemand mehr erheben – und doch setzt sie Biaggi nicht im Gemeinschaftsgrab bei. Warum?

Er hat seine Gründe. Doch davon später. Am 12. Mai 2012, einem Samstag, erhielt Heidi Biaggi, die Stiefmutter von Berto, einen Anruf aus Laufenburg. Im Rechen des Kraftwerks sei eine Leiche gefunden worden, teilte man ihr mit.

Beim Bergen geholfen

Heidi Biaggi fuhr nach Laufenburg, half beim Bergen, etwas, das damals üblich war; heute übernehmen das die Kriminaltechniker des Instituts für Rechtsmedizin (IRM) in Aarau. Ein solches Institut gab es damals noch nicht, der Kanton hatte einen Kooperationsvertrag mit dem IRM in Bern.

«Es war nicht schön, was ich da antraf», erinnert sich Heidi Biaggi. Das Bild hat sich ihr eingebrannt. In der Wanne, in die der Rechen das angeschwemmte Material leert, ragte zwischen viel Schwemmholz ein Bein heraus.

Biaggi erkannte an der Haut sofort, dass die Leiche schon einige Zeit im Wasser gelegen haben musste. Man roch es auch. Vorsicht war deshalb beim Bergen der Leiche angesagt, denn sonst hätte sich die Haut abgelöst.

Die Haare machten Heidi Biaggi stutzig

Die Bestatterin und weitere Helfer räumten das Holz weg, schoben vorsichtig ein Stofftuch unter die Leiche, bargen sie. Schnell war klar, es ist ein Mann, und es wies zunächst nichts darauf hin, dass es kein Europäer war. «Die Haut war so hell wie unsere.» Doch die Haare machten Biaggi stutzig, «sie waren anders, speziell gelockt», und bei der genaueren Untersuchung fand sie dunkle Hautstellen.

Den Leichnam brachte Heidi Biaggi ins IRM nach Bern. Es war keine angenehme Fahrt.

«Trotz geschlossener Trennwand roch es im ganzen Auto.»

Mit einer DNA-Analyse konnte die Identität des Toten schnell festgestellt werden. Edo, 25, Nigerianer, Taxichauffeur, Flüchtling. Er war straffällig geworden und sass im Bezirksgefängnis Laufenburg seine Strafe ab.

Das Gefängnis war damals noch nicht saniert und hatte seine sicherheitstechnischen Schwachstellen. Edo gelang deshalb die Flucht – filmreif. Der 25-Jährige seilte sich mit Leintüchern aus dem Gefängnis ab. «Wir haben ihn lange gesucht», erinnert sich der damalige Gefängnisaufseher Franz Ruckli. Gefunden wurde Edo etliche Tage später – tot im Rechen des Kraftwerks.

Niemand gab Auftrag zur Kremation

Sein Leichnam wurde nach der Obduktion freigegeben. Biaggi holte ihn aber nicht sofort ab, denn niemand gab ihm einen Auftrag zur Kremation. Und ohne Auftrag konnte Edo nicht kremiert werden. Das Problem, dass niemand den Auftrag geben wollte: «Wer den Auftrag gibt, bezahlt.» In der Regel.

Edo aber einfach in Bern zu lassen, war auch keine Option. Denn dort wurde er nur gekühlt, was sich auf seinen Zustand auswirkte. Die Alternative zur Kremation wäre gewesen, Edo tiefzukühlen. «Aber eine Tiefkühlung geht erst recht ins Geld.» Was nun?

Einmal rief Berto Biaggi im Staatssekretariat für Migration (SEM) an und sagte dem zuständigen Sachbearbeiter, er könne ihm Edo auch im Büro vorbeibringen. Es war natürlich Galgenhumor, aber die Vorstellung der Behörden, dass er ihn einfach so, ohne Kremationsauftrag, hole, verleitete Biaggi zu der spitzen Aussage.

Nach dem Telefonat ging es schnell – auch, weil das SEM mündlich bestätigte, die Kosten bis maximal 2000 Franken zu übernehmen. Die Stadt Laufenburg veranlasste daraufhin die Kremation. Die Stadt, weil in Fällen, in denen ein fester Wohnsitz fehlt oder keine Angehörigen ausfindig gemacht werden können, jene Gemeinde für den Leichnam zuständig ist, auf dessen Gebiet er gefunden wird.

Zehn Tage nach Fund kremiert

Am 22. Mai 2012 holte Biaggi den Leichnam, der inzwischen noch stärker roch, in Bern ab und brachte ihn ins Krematorium in Aarau, wo Edo sofort kremiert wurde.

Alles in allem hätten die Behörden in diesem Fall schnell gehandelt, attestiert Berto Biaggi. Auch, weil er Druck machte. Er kennt Fälle, in denen ein Toter bis zu einem halben Jahr tiefgekühlt wurde – nur weil sich niemand zuständig fühlte respektive niemand zahlen wollte. Biaggi schüttelt den Kopf:

«Im Endeffekt verursacht das viel höhere Kosten.»

Die Kostenfrage hatte aber auch im Fall von Edo ein Nachspiel. Die Rechnung, die Biaggi stellte, kam vom SEM postwendend zurück. Die Kostenübernahme sei Sache jener Gemeinde, in der der Tote gefunden wurde, argumentierte das SEM nun. Die telefonische Auskunft erwies sich somit als Falschaussage.

Stadt Laufenburg musste Rechnung bezahlen

Da auch der kantonale Sozialdienst und Caritas die Kosten aus unterschiedlichen Gründen nicht übernahmen, blieb die Stadt Laufenburg auf den Kosten von knapp 2000 Franken für das Einbetten und die Kremation sitzen. Die Kosten für die Transporte nach und von Bern übernahm die Staatsanwaltschaft.

Die Urne von Edo nahm Biaggi zu sich ins Bestattungsinstitut. Eine Bestattung blieb (vorerst) aus. «Es bestand die Möglichkeit, dass sich Angehörige aus Nigeria melden und die Urne einfordern.»

Natürlich sei die Wahrscheinlichkeit schon damals klein gewesen, dass sich jemand meldet, räumt Berto Biaggi ein, «aber wir wollten kein Risiko eingehen». Denn es besteht eine Aufbewahrungspflicht. Wäre Edo einfach beigesetzt worden, hätten die Angehörigen laut SEM Kostenforderungen stellen können.

Urne steht bis heute bei Biaggi

Bis heute steht die Urne, verpackt in die Kartonschachtel, in der Biaggi die Urne im Krematorium abholte, im Bestattungsinstitut. Weshalb hat er sie bis heute nicht beigesetzt? Berto Biaggi sagt:

«Weil ich das Gefühl habe, dass sich just dann ein Angehöriger meldet, wenn ich die Urne beigesetzt habe.»

Es sei schon ein mulmiges Gefühl gewesen, Edo zu kremieren – ohne zu wissen, ob er Muslim ist. «Ihn jetzt aber einfach beizusetzen, kommt auch deshalb nicht in Frage.»

Edo ist nicht die einzige Urne, die niemand haben will. Derzeit stehen bei Biaggi noch zwei weitere Urnen im Aufbahrungsraum, es waren auch schon deren fünf. Die Gründe, weshalb die Urnen nicht abgeholt werden, sind unterschiedlich. Bei einer wollte eine Angehörige zwar die Urne ins Ausland zugeschickt erhalten, weigerte sich aber, die Transportkosten zu übernehmen.

Ritual für die Übriggebliebenen

Berto Biaggi, der im Vorstand des Schweizerischen Verbandes der Bestattungsdienste sitzt, weiss von anderen Bestattern, dass auch sie ähnliche Fälle hatten. Er wünscht sich eine Anlaufstelle, an die man sich wenden kann – und die in solchen Fällen alles, auch das Finanzielle, regelt.

Früher sei es einfacher gewesen, blickt Heidi Biaggi zurück. Das galt auch für Todesfälle von Bebeiständeten. «Bis 2015 konnten sie die Rechnung für die Beerdigung erledigen.» Seither ist es nicht mehr möglich. «Ihre Arbeit sollte aber nicht mit dem Tod enden, sondern nach der Bestattung», ist Berto Biaggi überzeugt. Er überlegt kurz, fügt dann an: «Bei der Neuregelung gingen die Bestatter vergessen.»

Heidi Biaggi schaut zur Urne von Edo, schweigt kurz, fügt dann an:

«Schön wäre es, wenn wir in der Schweiz ein Ritual für die Übriggebliebenen entwickeln würden.»

Berto Biaggi nimmt die Urne, verstaut sie wieder in der Kartonschachtel. Edo bleibt bei ihnen. Bis jemand ihn haben will. Also wohl für immer.

