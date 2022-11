Viele Ideen zur Weiterentwicklung des Bahnareals in Frick

Gipf-Oberfrick Weiterentwicklung des Bahnhofareals: Bushof soll neu gestaltet und zur Visitenkarte werden Das neue Zielbild zur Weiterentwicklung des Bahnhofs Frick gibt eine klare Stossrichtung vor. Der Bushof soll verlegt, die Personenunterführung nach Norden verlängert und eine nordwestseitige Erschliessung für den Velo- und Fussverkehr eingerichtet werden. Rund 100 Interessierte diskutierten bei der Ergebniskonferenz in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick. Horatio Gollin 08.11.2022, 18.30 Uhr

Reges Interesse bestand an der Ergebniskonferenz in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick zur Zukunft des Bahnhofs Frick. Horatio Gollin

Rund 100 Interessierte waren zur Vorstellung des neuen Zielbildes zur Weiterentwicklung des Bahnhofs in Frick in die Mehrzweckhalle nach Gipf-Oberfrick gekommen.

Moderator Paul Krummenacher fasste die in der ersten Informationsveranstaltung erarbeiteten Empfehlungen zusammen. Bei der Bevölkerung der Gemeinden Frick und Gipf-Oberfrick liege die Priorität beim ÖV, möglichst wenig Durchgangsverkehr, Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Zugangs des Fuss- und Veloverkehrs. Auch eine grossräumige Betrachtung des Verkehrs, Umfahrungen und eine Planung für die Nutzung und Erschliessung des Bahnhofs in der ober- und unterirdischen Ebene waren im Mai angeregt worden.

Die Empfehlungen hatte die interkommunalen Arbeitsgruppe in den damaligen Entwurf eingearbeitet. Gipf-Oberfricks Gemeindeammann Verena Buol sagte:

«Es ist wichtig, dass wir uns auf etwas einigen können, das wir als Zielbild weiterverfolgen können.»

Sie gab die Stossrichtung vor. Der zu kleine Bushof müsse neu gestaltet werden, die Personenunterführung auf der Nordwestseite verlängert und eine nordwestseitige Erschliessung des Bahnhofs für den Velo- und Fussverkehr eingerichtet werden. Vorläufig soll aber auf eine nordwestseitige Erschliessung des Bahnhofs für den motorisierten Individualverkehr und die Planung in der ober- und unterirdischen Ebene verzichtet werden.

Denise Belloli von der Firma Metron erklärte, dass eine Entlastungswirkung bei einer Umfahrung eher gering sei. Zudem benötigten solche Umfahrungsprojekte einen langen Zeithorizont. Belloli sagte, dass abseits der hohen Kosten gegen die Planung einer Nutzung des Bahnhofs in der ober- und unterirdischen Ebene spreche, dass in der Dammstrasse und der Bahnhofstrasse zu wenig Platz für Zufahrten bestehe und diese städtebaulich schwierig zu integrieren seien. Zudem drohe bei einer unterirdischen Durchfahrt eine Zunahme an Autoverkehr.

In der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick wurde auch an den Tischen zur Zukunft des Bahnhofs Frick rege diskutiert. Horatio Gollin

Drei konkrete Projekte liegen vor

Auf Basis der Vertiefungsstudie von 2017 soll der Bushof neu geplant und zur Visitenkarte werden, führte Fricks Gemeindeammann Daniel Suter aus. Durch die Verlagerung ergeben sich zwar längere Umsteigewege, aber die Zugänglichkeit werde besser. Das Projekt ist aber abhängig von der Verlegung der Holzverlad der SBB.

Die Verlängerung der Personenunterführung ermögliche die Nutzung von Parkplätzen auf der Nordseite und werte die «Ziegeleiseite» auf. Eine Parkierungsanlage «Ziegeleiseite» könne die Erschliessung für den motorisierten Individualverkehr verbessern, es gelte aber eine Konkurrenz zum Busangebot zu vermeiden, so Suter.

Buol erklärte, dass eine nordseitige Erschliessung des Bahnhofs für den Velo- und Fussverkehr eine sichere Alternative zur Dammstrasse darstelle. Krummenacher forderte die Teilnehmer der Ergebniskonferenz auf, in Tischdialogen das neue Zielbild zu diskutieren. Die daraus resultierenden Empfehlungen konnten dann je nach Wohnsitz mit blauen oder grünen Punkten bewertet werden.

Unterführung in Richtung Fricker Zentrum weiterziehen

Die meisten Punkte bekamen die Empfehlungen, eine zweite Unterführung vom Bushof zum Gleis 3 einzurichten, eine einladende Gestaltung des Bahnhofplatz zu schaffen und den Durchgangsverkehr zu bremsen, die Unterführung in Richtung Fricker Zentrum weiterziehen, den Langsamverkehr zu priorisieren sowie attraktive Velo- und Fussanbindungen zum Bahnhof zu schaffen.

Ein langer Weg sei zu gehen, meinte Buol und Suter verwies darauf, dass kein Projekt für sich alleine funktioniere, sondern das Zusammenspiel der Massnahmen entscheidend sei.