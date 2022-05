Gipf-Oberfrick: Songwriter Benjamin Marti gewinnt "Das Mikrofon"

Gipf-Oberfrick Von einer blassen Performance bis zur facettenreichen Stimme: Ein Sissacher überzeugt die Jury von «Das Mikrofon» 13 Sängerinnen und Sänger sowie ein Duett traten am 14. Mai bei der 9. Ausgabe des Songcontests in Gipf-Oberfrick an. Trotz starker Konkurrenz konnte schliesslich Benjamin Marti den Sieg nach Hause tragen. Horatio Gollin 15.05.2022, 17.59 Uhr

Benjamin Marti überzeugte die Jury von sich. Bild: Horatio Gollin

«Es gibt heute weltweit zwei grosse Songcontests. Viele Wege führen nach Rom oder Turin, da ist Eurovision Song Contest, aber nur ein wahrer Weg führt nach Gipf-Oberfrick», begrüsste Moderator André Keller am Samstag.

Moderator André Keller. Bild: Horatio Gollin

Am 9. Songcontest «Das Mikrofon» nahmen 450 Zuschauer in der Mehrzweckhalle und das Publikum des Livestreams auf Youtube teil. Am Folgetag zählte das Video 560 Aufrufe.

In den vergangenen zwei Jahren war der Songcontest pandemiebedingt ausgefallen, aber nun stellten sich 13 Sängerinnen und Sänger sowie ein Duett der kritischen Wertung der Jury aus Monika Sturm, Dunja Koller, Jasmin Schmid, Nadine Dreier, Elsbeth Thürig und Ingo Anders. Auch das Publikum konnte für seine Favoriten voten.

Räubertochter von Kunz war das einzige Lied in Mundart

Mit Skin von Sixx:A.M. leistete Simona Peter aus Aarburg eine starke Eröffnung des Abends. Etwas schwächer war der Auftritt der mit 16 Jahren jüngsten Kandidatin Sophie Chevalieva aus Stein mit dem Lied «Control» von Zoe Wees. Auf Chevalieva folgte der älteste Teilnehmer, der 76-jährige Jean-Pierre Hämmerli aus Mellingen, mit dem Chanson «Reviens» von Hervé Vilard.

450 Personen wohnten dem Contest bei. Bild: Horatio Gollin

Eine facettenreiche Stimme präsentierte Ilayda Ucan aus Murgenthal mit «Tango» von Abir. Einen Riesenapplaus bekam Alessia Petrone aus Brunegg für ihre Version des Imagine-Dragons-Hits «Radioactive».

Die sechste Kandidatin Giulia Franchini aus Zürich hatte wegen einer Erkrankung absagen müssen. Jan Fedeli aus Oftringen gab «Another Brick In The Wall» von Pink Floyd zum Besten, wozu er auf der E-Gitarre rockte.

Alessia Petrone erntete Applaus für «Radioactive». Bild: Horatio Gollin

Ganz ohne Play-back kam Christina Lindenmann aus Seengen aus, die sich bei «Purple Rain» von Prince auf dem Piano selbst begleitete. Für richtig Stimmung in der Halle sorgten Svenja Gfeller und Melina Zwahlen aus Gipf-Oberfrick, die mit «Räubertochter» von Kunz das einzige Lied in Mundart sangen.

Carlijn Schmid aus Niederweningen blieb mit ihrer Version des Liedes «Drinking Alone» von Carrie Underwood eher blass. Eine starke Stimme zeigte dagegen Fiona Rosamilia aus Ueken, die «Someone You Loved» von Lewis Capaldi darbot.

Vier Acts wurden ins Finale geschickt

Ebenfalls ohne Play-back kam der Singer-Songwriter Benjamin Marti aus Sissach aus, der seine Eigenkomposition «Travelling By Train» auf der Akustikgitarre begleitete. Simone Andrist aus Burgdorf zeigte beim Lady-Gaga-Hit «Look What I Found» eine variationsreiche Stimme. Einen leider nur schwachen Abschluss bot Jürg Heim aus Zürich mit «Unchain My Heart» von Joe Cocker.

Fiona Rosamilia zog ins Finale ein. Bild: Horatio Gollin

Die Jury schickte Marti, Petrone, Rosamilia sowie das Duo Gfeller und Zwahlen ins Finale. Marti führte mit der Ballade «Shine» eine weitere Eigenkomposition auf. Petrone sang «Rolling in the Deep» von Adele. Rosamilia hatte sich für «Skyscraper» von Demi Lovato entschieden. Gfeller und Zwahlen begeisterten mit ihrer Version von «Crazy In Love» aus dem Film «Fifty Shades of Grey».

Von links: Melina Zwahlen und Svenja Gfeller sangen das einzige Lied auf Mundart. Bild: Horatio Gollin

Nach der Beratung der Jury offenbarte Keller das Ergebnis. Den dritten Platz belegte Rosamilia, den zweiten Platz Gfeller und Zwahlen, die auch zu den Publikumslieblingen gewählt worden waren.

Zum ersten Platz konnte Keller Marti gratulieren, der nochmals sein Lied «Travelling by Train» präsentierte. Zum Abschluss der rund vierstündigen Show sangen dann alle Teilnehmer zusammen den Song «Achy Breaky Heart» von Billy Ray Cyrus.