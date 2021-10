Töfflifahrerin nach Unfall bewusstlos – Polizei sucht Zeugen

Gipf-Oberfrick Unfall mit Lastwagen: 14-jährige Töfflifahrerin bleibt bewusstlos liegen und hat nun Anzeige erstattet Ein Mädchen muss in Gipf-Oberfrick einem Lastwagen ausweichen und wird später von ihrer Mutter ins Spital gebracht. Nun sucht die Polizei den Fahrer des Lastwagens sowie Zeugen. 28.10.2021, 13.59 Uhr

Der Unfall hatte sich bereits am Dienstag der vergangenen Woche, also am 19. Oktober, etwa um 17 Uhr auf dem Kornbergweg in Gipf-Oberfrick ereignet. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.