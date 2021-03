Gipf-Oberfrick Tempo 30 erneut ausgebremst: Auch im dritten Anlauf scheitert die Einführung an der Urne Nach 2002 und 2009 stimmte Gipf-Oberfrick am Wochenende erneut über Tempo 30 auf den Quartierstrassen ab. Mit 887 Nein- zu 769 Ja-Stimmen wurde die Einführung abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 63,4 Prozent. Nadine Böni 07.03.2021, 14.45 Uhr

Bisher galt in Gipf-Oberfrick teilweise freiwillig Tempo 30. Verpflichtend auf allen Quartierstrassen wird es jetzt aber nicht. Bild: Dennis Kalt (1. März 2021)

Aller guten Dinge sind drei – nur zu gern hätten die Befürworter von Tempo 30 in Gipf-Oberfrick das Sprichwort wahr werden lassen. Aber: Auch im dritten Anlauf hat der Souverän die Einführung von Tempo 30 auf den Quartierstrassen abgelehnt, diesmal mit 887 Nein- zu 769 Ja-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag mit 1656 in Betracht fallenden Stimmzetteln bei beachtlichen 63,4 Prozent.

Der erste Vorstoss zur Einführung von Tempo 30 war 2002 eingereicht, allerdings an der Gemeindeversammlung und danach auch an der Referendumsabstimmung an der Urne abgelehnt worden. Der zweite Vorstoss 2009 wurde von der Gemeindeversammlung noch genehmigt, scheiterte dann aber ebenfalls an der Referendumsabstimmung an der Urne. Im dritten Anlauf nun wurde wegen der Covid-19-Pandemie direkt eine Urnenabstimmung durchgeführt – was am Resultat allerdings nichts änderte.

Befürworter bedauern Entscheid, Gegner freuen sich

«Wir bedauern diesen Entscheid ausserordentlich», sagt Melanie Jenni vom Befürworter-Komitee «Pro Tempo 30 für mehr Wohnqualität». Und weiter:

Melanie Jenni setzte sich in Gipf-Oberfrick für Tempo 30 ein. Bild: Patrick Schwarb/zvg

«Aus unserer Sicht hat die Bevölkerung eine grosse Chance verpasst, im Dorf für mehr Lebensqualität und Sicherheit zu sorgen und gleichzeitig den Lärm in den Quartieren zu reduzieren.»

Sowohl Befürworter wie auch Gegner hatten in den vergangenen Wochen einen engagierten Abstimmungskampf geführt. Die hohe Stimmbeteiligung zeige, dass es beiden Seiten gelungen sei zu mobilisieren, sagt Jenni. Und: «Im Verhältnis mit den vorherigen Abstimmungen ist der Anteil der Befürworter gestiegen. Leider hat es trotzdem nicht gereicht.»

Ganz anders sieht die Gemütslage erwartungsgemäss bei den Gegnern von Tempo 30 aus. «Wir sind sehr erfreut über das Resultat», sagt Emanuel Suter. Der SVP-Grossrat engagierte sich im Komitee «Gegen die Einführung von Tempo 30». Er hatte im Vorfeld der Abstimmung mit einem knappen Resultat gerechnet und ein Ja durchaus für möglich gehalten. Jetzt sagt er:

Emanuel Suter gehörte zu den Gegnern von Tempo 30. Bild: Ata/zvg

«Unsere Strategie ist aufgegangen. Wir haben im Abstimmungskampf auf Sachlichkeit gesetzt und an die Eigenverantwortung und Vernunft der Autolenkerinnen und -lenker gesetzt. Das ist angekommen.»

Die Bevölkerung von Gipf-Oberfrick habe nun zum insgesamt dritten Mal Nein zu Tempo 30 gesagt und der Entscheid sei dank der hohen Stimmbeteiligung breit abgestützt, betont Suter weiter. «Wir erwarten deshalb, dass dieser Entscheid nun akzeptiert wird.»

Da es sich um einen Urnenentscheid handelt, ist er abschliessend. Es kann kein Referendum dagegen ergriffen werden. Möglich wäre höchstens eine Abstimmungsbeschwerde, sofern die Abstimmung oder das Resultat nicht korrekt durchgeführt beziehungsweise ermittelt worden wären.

Gemeinderat will Entscheid analysieren

Die Befürworter schliessen zumindest aus, dass das Thema von ihrer Seite nun unmittelbar weiterverfolgt wird. «Es gilt, den Entscheid zu akzeptieren», sagt Jenni. Allerdings sei die Verkehrssicherheit und damit auch Tempo 30 «ein grosses und wichtiges Thema, das auch Gipf-Oberfrick weiterhin beschäftigen wird». Eine Umsetzung von Tempo 30 quartierweise oder auf einzelnen Strassen etwa hält Jenni weiterhin für möglich.

Ähnlich sieht es Vizeammann Georg Schmid. «Der Gemeinderat akzeptiert den Entscheid. Er wird an einer der nächsten Sitzungen das Resultat analysieren», sagt er. Dabei soll auch die weitere Strategie bezüglich Verkehrssicherheit auf den Quartierstrassen des Dorfes diskutiert werden.