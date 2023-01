Turnershow in Gipf-Oberfrick begeistert mit kreativen Ideen

Gipf-Oberfrick Route 5073 – Turner begeistern mit Roadshow Die vergangene Reise der Turnvereine in die USA bildet den roten Faden, an dem sich die Darbietungen orientieren. Hierbei wurden keine Kosten und Mühen gespart, um ein abwechslungsreiches und kreatives Programm auf die Bühne zu bringen. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 08.01.2023, 02.30 Uhr

Eine aussergewöhnliche Performance bot dieses Turnerpaar. Andrea Worthmann

Moment mal, sollte es nicht Route 66 heissen? Nach der berühmten Strasse quer durch die USA? Weit hergeholt ist das Turnshow-Motto «Route 5073» dennoch nicht – soll doch die Postleitzahl von Gipf-Oberfrick den Trip der Turnerinnen und Turner nach Amerika kennzeichnen. Ihre mitgebrachten Eindrücke verarbeiteten sie gekonnt in ihrem diesjährigen Programm.

Den Auftakt machen die ganz Kleinen: Als Bienen sausen, hüpfen, tanzen und springen sie über die Bühne und bieten somit den ersten Jöö-Effekt. Im Anschluss hiess es für die «Mukis»: gemeinsame Turnübungen mit Eltern und Kindern. Dabei hatten beide sichtlich Spass.

Die Kirsche ist Programm im Fricktal. Andrea Worthmann

Nun hiess es «letzter Aufruf für Passagiere nach Chicago» und ein Fluglotse winkte alle rund 200 Mitwirkenden quer durch die Halle. Mit Koffern, Taschen und Selfiesticks marschierten die Showteilnehmenden am Lotsen vorbei hinter die Bühne. Übrig blieb eine Gruppe Fluglotsen mit leuchtenden Armstulpen, die eine darauf fokussierte Tanzperformance bot. Das Publikum war begeistert.

Gross und Klein zeigten ihr Können

Es folgte Akrobatik in einem hängenden Würfel auf der anderen Seite der Halle, die als Bühne mit extra dicken Schaumstoffmatten genutzt wurde. Auch an herabhängenden Fitnessbändern und in Tüchern zeigten die Sportlerinnen und Sportler ihre einstudierten Übungen und Choreografien. Dazu immer die passende Musik, ob sinnlich mit Michael Bublé oder rockig mit AC/DC.

Auch in Fitnessbändern kann man hängend Kunststücke vorführen. Andrea Worthmann

Auch Karaokebars haben ihren Ursprung in den USA und so fanden sich tatsächlich zwei Freiwillige aus der weiblichen Turnriege, die mit den Liedern «Footlose» und «Walking on Sunshine» eine Karaoke-Show einläuteten, bei denen die Kleineren dann auf der Bühne zu dem Lied «YMCA» performten.

Auch die Kleineren gaben alles an der Show. Andrea Worthmann

Kunststücke am Barren und am Boden zeigten die schon grösseren Geräteturnerinnen und -turner, bevor junge, durchtrainierte Männer zum Easy Rider- und Route-66-Sound ihr Können zeigten und damit den ersten Showteil beschlossen.

Easy Rider Kulisse. Andrea Worthmann

In der Pause konnte sich das Publikum mit typisch amerikanischen Speisen wie Burgern und Hotdogs verpflegen. Die Tischdekoration bestand entsprechend der Thematik aus amerikanischen Autos und Deko-Kakteen.

Witz, Kreativität und ein Linedance-Act

Der zweite Teil der Show ging unterhaltsam und kreativ weiter. Ein weiteres Mal wurden Kunststücke in hängenden Bändern und Tüchern sowie Barren- und Reckakrobatik dargeboten. Tanzeinlagen und humorvolle Moderationen boten Abwechslung und sorgten für Lacher. So wurden auch immer wieder die Nachbargemeinden hochgenommen, die dann auch lautstark aber lachend aus dem Publikum protestierten.

Im Matrosenoutfit wird geswingt. Andrea Worthmann

Aus einer anfänglichen Springseilnummer formierte sich ein Linedance-Act, und mit einer Swingtanzperformance im Matrosenoutfit wurde schliesslich der Showdown eingeläutet. Ein Paar zeigte im Luftring eine atemberaubende gymnastische Darbietung, während sich immer mehr Showteilnehmerinnen und Showteilnehmer auf der Bühne einfanden, um in einem bunten Spektakel aus allen Kategorien zum Showabschluss zu kommen.

Am kommenden Wochenende finden noch zwei weitere Shows statt, bevor sich die Turnerinnen und Turner auf die nächste Show in zwei Jahren vorbereiten können.

