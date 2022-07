Roger Köppel wird in Gipf-Oberfrick nicht als Redner ausgeladen

Gipf-Oberfrick Roger Köppel wird nicht ausgeladen – der Gemeinderat erwartet eine Rede ohne extreme Haltungen Roger Köppel darf am 1. August in Gipf-Oberfrick auftreten: Der Gemeinderat hat sich am Montagabend gegen eine Ausladung entschieden – auch, weil er die Meinungsfreiheit hoch gewichtet. Er wünscht sich aber klar eine Bundesfeier für alle – ohne extreme Meinungen und Haltungen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 19.07.2022, 11.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roger Köppel – hier bei seiner Rede an einer SVP-Feier – tritt am 1. August in Gipf-Oberfrick, Dürrenäsch und Spreitenbach auf. Urs Flüeler/Keystone

Das Feuerwerk zündete die SP Bezirk Kulm in diesem Jahr weit vor dem 1. August: Die Bezirkspartei forderte letzte Woche, dass SVP-Nationalrat Roger Köppel als Redner wieder ausgeladen wird. Dies, weil Köppel als «Putin-Versteher» für sie nicht akzeptabel ist.

Kaum war die Meldung draussen, rumorte es auch in Gipf-Oberfrick. Auch hier tritt Köppel am 1. August auf. Organisiert wird die diesjährige Bundesfeier vom Männerchor. Er hat Köppel im letzten Herbst eingeladen, der Gemeinde dies aber erst am 24. Juni mitgeteilt, «kurz vor der Drucklegung der Einladung», wie der Gemeinderat am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt. In der Mitteilung hält er explizit fest, dass der Männerchor «die Unterhaltung und den Festredner ausgewählt hat».

Gemeinderat kontaktierte Männerchor

Der Gemeinderat distanziert sich damit zumindest implizit von der Wahl des Redners – auch, weil er sich der Problematik des Redners bewusst ist. Köppel scheidet schon immer die Geister, derzeit aber noch viel mehr. Der Gemeinderat nahm nach Bekanntgabe des Redners Kontakt mit dem Männerchor auf.

«Eine Ausladung des Festredners forderte der Gemeinderat indessen nicht.»

Inzwischen hat sich die Stimmung aber weiter aufgeheizt. Der Gemeinderat hat deshalb an seiner Sitzung vom Montag den Auftritt von Köppel nochmals traktandiert. Er ist sich bewusst:

«Wie auch immer der Gemeinderat entscheidet, ob er den Festredner auslädt oder zulässt, wird er aus Sicht der einen oder anderen Seite falsch entscheiden.»

Der Gemeinderat hat sich am Montag für die Meinungsfreiheit entschieden. Er möchte diesen in der Schweiz hochgehaltenen Grundsatz nicht einschränken. «Ob die Meinungen nun von links oder rechts kommen.»

Roger Köppel sei zudem als Nationalrat vom Volk gewählt. «Für eine in unserer Demokratie gewählte Person sollte es in der Regel kein Auftrittsverbot geben», schreibt der Gemeinderat weiter.

«Deshalb lehnt er eine Ausladung oder ein Redeverbot von Roger Köppel ab.»

Gleichzeitig formuliert er eine klare Erwartungshaltung: «Der Gemeinderat wünscht sich eine Bundesfeier für das Dorf und für unsere Einwohnerinnen und Einwohner. Möglichst ohne extreme Haltungen und Meinungen.» Zudem solle es keine Parteiveranstaltung sein.

SP-Frau an der Spitze der Gemeinde

Eine Ausladung wäre gerade im Fall von Gipf-Oberfrick besonders heikel gewesen, denn mit Verena Buol steht eine SP-Frau an der Spitze der Gemeinde. Anders als die SP im Bezirk Kulm forderte die SP Bezirk Laufenburg keine Ausladung von Köppel.

Viel hält Präsident Rolf Schmid zwar nicht davon, dass «Scharfmacher Köppel» in Gipf-Oberfrick spricht. Es sei aber nicht an der Bezirkspartei, die rote Linie zu ziehen, so Schmid. Eine Ausladung könnte zudem, so sieht es auch Schmid, als Angriff auf die Meinungsfreiheit gewertet werden.

Schmid, der zugleich Präsident des Vereins Netzwerk Asyl ist, wartet aber mit einer Gegenstrategie auf:

«Wenn viele Personen mit einer Ukraine-Fahne an der Bundesfeier teilnehmen, wäre das ein deutliches Zeichen.»

Eine Lehre zieht man in Gipf-Oberfrick aus der diesjährigen Erfahrung: Die Rednerinnen und Redner sind künftig «rechtzeitig dem Gemeinderat zu melden, damit noch Zeit bleibt, dies intern zu besprechen», sagt Gemeindeschreiber Urs Treier auf Nachfrage.

Dorfvereine organisieren Bundesfeier seit bald 20 Jahren

Am bald 20-jährigen System, dass die Bundesfeier jährlich von einem anderen Verein organisiert und von der Gemeinde «subventioniert» wird, will die Gemeinde festhalten. Die Vereine «haben dabei freie Hand bezüglich Organisation, Durchführungsort, Wahl der Festrednerin oder des Festredners und der Unterhaltung», schreibt der Gemeinderat in der Mitteilung weiter.

Die Rednerinnen und Redner seien «bunt gestreut» gewesen, hält der Gemeinderat fest. Aus der Politik und verschiedenen Parteien, aus dem Dorf, Jugendliche sowie ältere Personen. «Der Gemeinderat hat die von den Vereinen gewählten Festrednerinnen und Festredner jeweils nicht in Frage gestellt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen