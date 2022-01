Olympia kann kommen: Bobanschieber Sandro Michel ist bereit

Gipf-Oberfrick Olympia steht vor der Tür: Der Fricktaler Bobanschieber Sandro Michel ist bereit Sandro Michel gehört zu den besten Bobanschiebern Europas. Mit seinem Piloten Michael Vogt stand er schon mehrmals auf dem Weltcuppodest. Im Februar stehen die Olympischen Spiele in Peking an. Das weckt Erinnerungen an längst vergangene Fricktaler Erfolge. Nils Hinden Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Sandro Michel (links) mit seinem Piloten Michael Vogt. Viesturs Lacis / IBSF (26.Januar 2019)

Lange ist es her, als es die Acklin-Brüder aus Herznach als Bobsportler zu grossem Ruhm gebracht haben. Donat Acklin gewann bei den Olympischen Spielen 1992 in Albertville und 1994 in Lillehammer als Bobanschieber zusammen mit Pilot Gusti Weber zweimal Gold. Sein Bruder Guido errang in Lillehammer die Silbermedaille. Zu dieser Zeit war der heute 25-jährige Sandro Michel aus Gipf-Oberfrick noch nicht einmal geboren.

30 Jahre später sind die Herznacher Bobbrüder längst zurückgetreten. Sandro Michel lässt die Fricktaler Bobfans trotzdem hoffen. Er stand mit seinem Piloten Michael Vogt letzte Saison gar mehrmals auf dem Weltcuppodest.

Die Schweizer Bobfahrer Gustav Weder (links) und Donat Acklin aus Herznach, freuen sich über ihre Goldmedaille im Zweierbob der Olympischen Winterspiele in Lillehammer im Februar 1994. Keystone

Ein positiver Coronabefund wäre verheerend

Darf sich das Fricktal bei den Olympischen Spielen im Februar gar Hoffnungen auf eine Medaille machen? Das gehe dann doch etwas gar weit, findet Sandro Michel.

«Unser Ziel ist die Top 8.»

Mit einem Aufgebot für die Olympischen Spiele kann Michel rechnen. Denn: Er war in den letzten Jahren fester Bestandteil vom Team des zurzeit erfolgreichsten Schweizer Bobpiloten Michael Vogt. Sowohl im 2er- als auch im 4er-Bob.

Gewissheit wird der Fricktaler am 19. Januar haben, dann wird das definitive Aufgebot bekannt gegeben. Was sicher ist: Der Schweizer Bob ist für Olympia qualifiziert. Es gelte nun zu hoffen, dass alle gesund bleiben, sagt der Gipf-Oberfricker. Ein positiver Coronatest im falschen Moment und der Traum von Olympia platzt.

Abschluss als Wirtschaftsingenieur

Bis vor kurzem belegte Sandro Michel den Studiengang zum Wirtschaftsingenieur an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg. Im Herbst schloss er den Studiengang erfolgreich ab. «Über den Abschluss bin ich schon froh. Es ist kein Geheimnis, dass man als Bobfahrer nicht reich wird.» Im Bobfahren gebe es «kaum Vollprofis».

Sandro Michel (links) und Michael Vogt sind keine Vollprofis. Rich Lam / EPA

Nun sei er froh, mehr Zeit für den Sport zu haben. Denn: Kurzfristig stehen wichtige Weltcup- und anschliessend Olympiarennen an. Nächstes Wochenende ist der Weltcupabschluss angesetzt – in St. Moritz.

In der bisherigen Saison konnten Michel, Vogt und Co. einige Top-8-Platzierungen einfahren. Podestplätze gab es noch keine. Dazu sagt Michel: «Ganz perfekt ist es noch nicht.» Aber: «In Olympiajahren ist das Niveau auch besonders hoch.» Zudem habe man einen neuen Schlitten bekommen, was Eingewöhnungszeit brauche, so Sandro Michel.

Vizeschweizermeister im Kugelstossen

Vor seiner Zeit als Bobfahrer war der Sandro Michel erfolgreicher Leichtathlet. Im Kugelstossen reichte es ihm gar zum Vizeschweizermeistertitel. Michel sieht durchaus Parallelen zum Bobsport. Er sagt: «Bei beiden Sportarten ist Schnellkraft wichtig.»

Und auch den einen oder anderen Sprint habe er in der Leichtathletik gemacht: «Natürlich hilft es, die Sprintabläufe intus zu haben. Auch wenn es mit dem Bob natürlich schon anders ist.» Es würde ihn schon reizen, wieder einmal ein paar Kugeln zu stossen, fügt er an.

Sandro Michel, Bob-Anschieber aus Gipf-Oberfrick. zvg

Aktuell findet er dafür aber kaum Zeit: Der Weltcup läuft – sein Kalender ist voll. «Am Wochenende habe ich in der Regel jeweils zwei Rennen, eines im 4er- und eines im 2er-Bob. Dann reisen wir meistens noch am Sonntag zum nächsten Weltcuport. »

Am Montag sei dann Trainingspause. Genug zu tun habe man trotzdem – beispielsweise Servicearbeiten. Zur Wochenmitte habe man dann grössere Trainingsblöcke, bevor man es am Freitag, vor dem Wettkampf, trainingstechnisch wieder etwas gemächlicher angehe.

Mit dem Weltcup-Tross ist man diese Saison schon in diversen Ländern gewesen. Unter anderem im lettischen Sigulda. Am 4. Februar beginnen dann die Olympischen Winterspiele. Wenn alles gut läuft mit einem Fricktaler.

