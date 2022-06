Gipf-Oberfrick: Gemeinderat führt Begegnungszone bei Schule ein

Gipf-Oberfrick «Mit Tempo 50 durchs Schulareal – das ist zu viel»: Gemeinderat drosselt mit erster Begegnungszone im Dorf das Tempo Läuft alles nach Plan, dann gilt auf dem Hüttenweg, dort, wo Hunderte Schülerinnen und Schüler die Strasse kreuzen, schon bald eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Weitere Temporeduktionen sieht der Gemeinderat nach Ablehnung der flächendeckenden Einführung von Tempo 30 auf Quartierstrassen aber nicht vor – es sei denn, es gehen Anträge aus den Dorfteilen ein. Dennis Kalt 15.06.2022, 05.00 Uhr

Bisher gilt auf dem Hüttenweg, der durch das Schulareal führt, noch eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Das soll sich bald ändern. Dennis Kalt

Die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf den Quartierstrassen in Gipf-Oberfrick hatte der Souverän an der Urne vor gut einem Jahr abgelehnt. Trotzdem will der Gemeinderat das Tempo drosseln – dies aber nur partiell. Einen «Slowdown» soll es in der Hüttenstrasse in Form einer Begegnungszone geben.

In Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) der Gemeinde heisst es: «In Gipf-Oberfrick werden alle Gemeindestrassen in Tempo-30-Zonen integriert.» Stellt sich die Frage, ob nach dem Hüttenweg noch weitere Quartierstrassen folgen, in denen der Gemeinderat auf die Bremse tritt, um das im KGV festgelegte Ziel umzusetzen.

Begegnungszone schon seit Jahren unbestritten

Einem solchen Vorgehen erteilt Gemeindeschreiber Urs Treier eine klare Absage. «Was die anderen Quartierstrasse betrifft, wird der Gemeinderat nach dem Nein zu Tempo 30 von sich aus keine Anträge stellen», sagt er. Aber:

«Falls aus der Bevölkerung für einzelne Quartiere oder Dorfteile Anträge eingehen, wird der Gemeinderat diese prüfen und danach über das weitere Vorgehen entscheiden.»

Hingegen stehe eine Einführung einer Begegnungszone im Hüttenweg schon seit Jahren auf der politischen Agenda. Sowohl die frühere Schulpflege als auch der Gemeinderat waren der Meinung, diesen Bereich – analog zur Empfehlung eines Fachgutachtens – in eine Begegnungszone zu überführen.

Die Begegnungszone im Hüttenweg ist gemäss Treier schon immer unbestritten gewesen. Zurückgestellt wurde die Umsetzung aber, weil der Hüttenweg in das flächendeckende, vom Souverän an der Urne aber abgelehnte Tempo-30-Projekt integriert wurde. «In Gesprächen mit dem Gegnerkomitee von Tempo 30 nach der Abstimmung zeigte sich, dass gegenüber einer Begegnungszone im Hüttenweg kaum Widerstand besteht», sagt Treier.

Tempo 50 ist klar zu hoch für ein Schulareal

Dies insbesondere, weil der Hüttenweg durchs Schulareal verläuft. Auf beiden Seiten der Strasse befinden sich Schulgebäude. Werktags wird die Strasse täglich von Hunderten Schülerinnen und Schülern gekreuzt. Treier sagt:

«Heute gilt Tempo 50 auf dem Hüttenweg; und das ist für eine Strasse, die mitten durch das Schulareal führt, klar zu hoch.»

Einsprachen gegen die entsprechende Verkehrsanordnung können ab diesen Freitag gemacht werden. Einher mit der Begegnungszone geht eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und, dass etwa Fussgängerinnen und Fussgänger die ganze Verkehrsfläche benutzen dürfen und gegenüber Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenkern vortrittsberechtigt sind. Insgesamt soll so die Sicherheit erhöht werden.

Wenn keine Einsprachen eingehen, so Treier, dann dürfte die Begegnungszone bis Ende September umgesetzt sein. Das heisst, dass bis dahin auch die beiden Signaltafeln an den Zoneneingängen sowie die Markierungen auf der Strasse angebracht sind. Nach der Einführung seien polizeiliche Kontrollen im «normalen Rahmen» vorgesehen, so Treier.