Gipf-Oberfrick Kiwanis-Club Frick setzt auf «Gulasch to go» für einen guten Zweck Die Fricker Kiwaner stellen sich auch dieses Jahr wieder an die Gulaschkanone über dem Holzfeuer: Am kommenden Samstag, 10. Dezember, findet in Gipf-Oberfrick der Verkauf des legendären Gulaschs statt. Der Serviceclub unterstützt mit dem Erlös aus dem Gulaschverkauf Kinder in Not. 03.12.2022, 05.00 Uhr

Gut gerührt ist halb gekocht: Die beiden Kiwaner Gusti Husner und Markus Hiltbrunner bereiten das Gulasch am letztjährigen Verkauf bei der Metzgerei Biland in Gipf-Oberfrick zu. zvg

Das Rindsgulasch, das der Kiwanis-Club Frick jeweils im Dezember in der Gulaschkanone zubereitet, hat Kultstatus. Bis vor drei Jahren wurde das Gulasch am Weihnachtsmarkt in Frick verkauft. Da der Weihnachtsmarkt wegen Corona zweimal nicht durchgeführt werden konnte, beschritt der Club mit «Gulasch to go» einen neuen Weg. Der Erfolg war immens – und so behält der Club das neue Konzept bei. Am Samstag, 10. Dezember, heisst es wieder: «Gulasch to go».

Clubmitglieder, die allesamt ehrenamtlich arbeiten, bereiten das Gulasch wie immer in der Gulaschkanone über dem Holzfeuer zu – und bieten es am 10. Dezember von 10 bis 14 Uhr neben der Metzgerei Biland in Gipf-Oberfrick, welche die Aktion auch in diesem Jahr wieder grosszügig unterstützt, zum Verkauf an. «Wir danken der Metzgerei Biland ebenso wie dem Haus 41, h41events für ihre tolle Unterstützung», sagt Wendel Hilti, Leiter der Sozialkommission des Kiwanis-Clubs Frick. «Das ist alles andere als selbstverständlich.»

Club unterstützt Kinder in Not

Für die weltweit präsente Kiwanis-Familie ist es seit vielen Jahrzehnten selbstverständlich, sich für Kinder in Not einzusetzen und ihnen durch das persönliche Engagement der Clubmitglieder etwas Zuversicht und Hoffnung zu schenken. Dies hat sich auch der Kiwanis-Club Frick auf die Fahne geschrieben.

Besucherinnen und Besucher haben also eine doppelte Chance: Sie profitieren vom legendären Gulaschgenuss – und unterstützen damit gleichzeitig Kinder in Not. Das frisch zubereitete Gulasch verkauft der Kiwanis-Club in Einmachgläsern. Diese lassen sich mindestens ein halbes Jahr einfrieren. Das Portionenglas mit rund 250 Gramm kostet zehn Franken, das Zweiportionenglas mit rund 500 Franken 20 Franken. Eine Vorbestellung unter weihnachten@kiwanisfrick.ch oder auf Telefon 079 360 54 59 (Telefonbeantworter) wird empfohlen. (az)