Gipf-Oberfrick: Am Jurapark-Markt gab es viel zu entdecken

Gipf-Oberfrick Blick auf die schützenswerte Vielfalt der Natur: Am Jurapark-Markt gab es viel zu entdecken In Gipf-Oberfrick fand am Samstag der Jurapark-Markt und der kantonale Tag der Artenvielfalt statt. Dabei wurden Exkursionen zu ausgewählten Orten angeboten und die regionale Vielfalt stand im Mittelpunkt. Peter Schütz 13.06.2022, 05.00 Uhr

Am Jurapark-Markt in Gipf-Oberfrick kamen alle Besuchenden auf ihre Kosten. Peter Schütz

Auf dem Schulareal in Gipf-Oberfrick stand am Samstag die Natur im Fokus. Denn der Jurapark-Markt fand am 18. Aargauer Tag der Artenvielfalt statt. Für Naturinteressierte gab es also viel zu entdecken, zu beobachten und zu forschen.

Nicht nur auf dem Festplatz, sondern abseits am «Pfad der Artenvielfalt» mit seinen Informationstafeln zu Natur- und Umweltthemen. Die Veranstaltung organisierten das Naturama Aargau in Zusammenarbeit mit dem Jurapark Aargau. Mit von der Partie waren unter anderem das Sauriermuseum Frick sowie der Natur- und Vogelschutzverein Gipf-Oberfrick.

Die Natur stand im Fokus des Jurapark-Marktes. Peter Schütz

Das Wetter passte, die sommerlichen Verhältnisse lockten viele Besucher an den Ortsrand von Gipf-Oberfrick. Dort machten sie, sofern willig, zuerst Bekanntschaft mit den Vorteilen des Kneipens. Also nicht mit der Kneipen-Tour, sondern mit der bekannten Methode zur Stärkung des Immunsystems. Der Jurapark-Markt hatte aber noch mehr zu bieten: regionale Ess- und Handwerkswaren zum Einkaufen, Verpflegung sowieso, sowohl in flüssiger als auch in fester Form.

Nötiger Sinneswandel im Umgang mit der Natur

Den Auftakt machten Verena Buol, Frau Gemeindeammann von Gipf-Oberfrick, und Anna Hoyer vom Jurapark Aargau. Sie verwiesen auf einen nötigen Sinneswandel im Umgang mit der Natur. Die Gemeinde Gipf-Oberfrick mache es vor, so Verena Buol. «Wir schauen mehr zu, wie die Wiesen blühen, anstatt sie zu Boden zu mähen», sagte sie. Und:

«Auch in den Privatgärten besteht Handlungsbedarf.»

Anna Hoyer erinnerte, dass «die Natur unsere Lebensgrundlage ist», weshalb es wichtig sei, sich für sie einzusetzen. «Das gelingt aber nur mit jedem Einzelnen», stellte sie klar – zum Beispiel mit der kleinen wilden Ecke im Garten. Aber auch mit dem eigenen Kaufverhalten, dessen Fokus auf regionalen Erzeugnissen liegen sollte.

Grosse Vielfalt am Jurapark-Markt in Gipf-Oberfrick. Peter Schütz

Der «achtsame Weg» sei der richtige, sagte Anna Hoyer. Schliesslich Jacqueline von Arx vom Naturama: Sie stellte fest, dass der Jurapark Aargau sein zehnjähriges Jubiläum feiert, während das Naturama in Aarau seit 20 Jahren besteht – angesichts des hohen Alters der Erde von 4,6 Milliarden zwar ein Klacks, dennoch ein Grund zur Freude.

Dem Biber an der Sissle auf der Spur

Das kleine Dorffest am Rand von Gipf-Oberfrick bot viele Möglichkeiten, mit der Natur in Kontakt zu kommen. Nicht nur Kinder nutzten diese, sondern auch Erwachsene, indem sie beispielsweise rätselten, aus welchen Tierarten der Wolpertinger besteht. Bei den kostenlosen Exkursionen rund ums Dorf gab es ebenfalls Spannendes zu entdecken. So ging es dem Lebensraum Obstgarten bei der Tongrube Gruhalde auf die Spur oder dem Biber an der Sissle

Seltsames Wesen. Nathalie Marti vom Naturama erklärt den Wolpertinger. Peter Schütz

Eine Exkursion für die ganze Familie, organisiert durch Pro Natura, der Natur- und Umweltkommission Gipf-Oberfrick sowie der kantonalen Abteilung Wald stand auf dem Programm. Es gab aber noch viel mehr kennen zu lernen: Insekten, die Wunderwelt der Schmetterlinge, was sich zwischen Eichen tut oder wo der Glögglifrosch lebt.