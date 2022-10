Frauen sollten Priesterinnen werden: Theologe redet Klartext

Gipf-Oberfrick Frauen müssen zu Priesterinnen geweiht werden, der Zölibat gehört abgeschafft: Katholischer Theologe redet Klartext Martin Linzmeier ist seit 20 Jahren Gemeindeleiter von Gipf-Oberfrick und leitet seit diesem Jahr den Pastoralraum Oberes Fricktal. Er nimmt in 24 Thesen Stellung zur katholischen Kirche der Zukunft, so zur veralteten Sexualmoral oder zur Entmachtung von Rom. Für ihn ist klar: «Frauen müssen zu Priesterinnen geweiht werden – unbedingt, schon gestern!» Er weiss aber auch: Das wird noch dauern. Thomas Wehrli 05.10.2022, 05.00 Uhr

Martin Linzmeier (61) ist seit 20 Jahren Gemeindeleiter der Pfarrei Gipf-Oberfrick. In dieser Zeit hat sich die römisch-katholische Kirche stark verändert. Die Zahl der zahlenden Kirchenmitglieder ist gesunken, der Missbrauchsskandal hat die Weltkirche in eine Glaubwürdigkeitskrise gestürzt.

Veränderungen sind aber auch vor Ort spür- und sichtbar. So wurden – auch wegen Personalmangel – Pastoralräume gebildet. Linzmeier leitet seit diesem Jahr den Pastoralraum Oberes Fricktal, dem acht Pfarreien angehören. Wie sieht der Theologe die Zukunft seiner Kirche, was muss sich und was wird sich ändern? Eine Annäherung in 24 Thesen – 20 für jedes Jahr, in dem er Pfarreiseelsorger war, und vier für jedes Jahr, in dem er es bis zur Pensionierung noch sein wird.

Martin Linzmeier: Das glaube ich nicht. Die Coronapandemie hat uns aber neue Herausforderungen gebracht, die wir lösen müssen. So haben wir heute merklich weniger Gottesdienstbesucherinnen und -besucher als vor der Pandemie. Uns beschäftigt deshalb die Frage: Wie holen wir jene, die nicht mehr kommen, wieder ab? In anderen Bereichen hat uns Corona aber auch Wege geöffnet, gerade was den Einsatz von modernen Kommunikationsmitteln anbelangt. Als niemand in die Kirche kommen konnte, kamen wir mit Videos zu den Menschen. Das machen wir bis heute, jede Woche wird eine Predigt aufgezeichnet und auf Youtube veröffentlicht.

Die Kirche muss sich auf die Digitalisierung einlassen und die elektronischen Medien als Chance begreifen. Allerdings kann und darf die digitale Welt die reale nicht ersetzen.

Sie haben sich verändert, vor allem auch angetrieben vom gesellschaftlichen Wandel. Als ich vor 20 Jahren im oberen Fricktal anfing, war die Region noch stark katholisch geprägt; 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler besuchten den Religionsunterricht. Heute gehören weniger als 50 Prozent einer Landeskirche an. Mit dieser Realität müssen wir uns auseinandersetzen.

Sie sind ein prägender Teil, aber ebenso prägend sind die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind wichtiger, denn ein Seelsorger kommt und geht, die Gemeinschaft bleibt.

Das glaube ich nicht. Es wird heute zum Glück viel mehr diskutiert als vor 20 Jahren. Damals waren die Pfarreien reine Befehlsempfänger. Heute heisst das magische Wort: Synodaler Weg. Er ist für mich ein klarer Gewinn, weil er die Menschen an der Basis ernst nimmt.

Das System Kirche hat die Missbräuche klar begünstigt und auch dafür gesorgt, dass sie vertuscht wurden. Heute erlebe ich die Kirche disparat. Es gibt viele, auch an der Spitze der Diözese, die das System ändern wollen. Andere halten nach wie vor an der Strategie fest, die Krise aussitzen zu wollen. Das ist keine Lösung! Wir müssen das System so ändern, dass es Missbrauch möglichst verhindert. Es ist die letzte Chance, die wir haben.

Ich glaube nicht, dass es zu einer weiteren Kirchenspaltung wie im 16. Jahrhundert kommt. Dazu ist die Bindung an die Kirchen in der westlichen Welt heute schlicht zu schwach. Die Kirche hat ihre führende Stellung verloren.

Die Bistümer müssen eigenständiger handeln. Sie dürfen dabei nicht darauf warten, Kompetenzen von Rom zugeteilt zu bekommen, sondern sie müssen sie sich nehmen. Denn vieles, was heute Rom für sich reklamiert, kann besser vor Ort gelöst werden.

Wir müssen den Gläubigen vor Ort mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten geben. Sie müssen mitbestimmen können, wer Bischof wird und wer die Kirche leitet.

Das glaube ich nicht. Wir müssen die priesterlichen Berufe, die wir haben, fördern, dann gibt es genügend Priester.

Ganz klar: Ja, der Pflichtzölibat gehört abgeschafft.

Davon gehe ich aus. Es ist schon eine finanzielle Frage. Je mehr Menschen aus der Kirche austreten, desto weniger Geld ist vorhanden. Deshalb muss die Arbeit künftig stärker von Freiwilligen geleistet werden.

Sie sind eine Möglichkeit, innerhalb der bestehenden Strukturen weiterzuarbeiten. Sie sind sicher nicht das Gelbe vom Ei, aber man kann sie lebbar gestalten.

Das ist angesichts der schwindenden Personalressourcen ein mögliches Szenario. Allerdings wäre es der falsche Weg. Denn so wäre der Seelsorgende völlig entwurzelt und würde nur noch von einem Ort zum anderen hetzen, um Sakramente zu spenden. Man wird darüber diskutieren müssen, ob das heutige Territorialsystem noch sinnvoll ist. Ich denke nicht. Sinnvoller sind in Zukunft Personalgemeinden: Wer ein seelsorgerisches Bedürfnis hat, wendet sich damit an einen Seelsorger in der Region.

Die Zahl der Gläubigen nicht unbedingt, aber die Zahl der Kirchenmitglieder. Dagegen wird die Gruppe derer grösser werden, die einen freien Glauben lebt, der nicht an eine Kirche angebunden ist.

Jede Veränderung birgt natürlich auch Chancen, aber ich finde es falsch, zu propagieren: Wir müssen kleiner werden, wir müssen arm werden – dann ist alles gut. So wird es nicht sein. Wir haben heute noch viele Möglichkeiten – und mit diesen müssen wir arbeiten und sie optimal nutzen.

Wenn wir in Zukunft mit gleich viel Personal und Infrastruktur unterwegs sein wollen, müssen wir neue Einnahmequellen erschliessen. Die Frage ist nicht nur, ob wir das können, sondern auch, ob wir das wollen. Kirche kann auch ohne Kirchengebäude auskommen.

Christliche Werte sind immer auch humane Werte. Und diese werden weiterleben – mit oder ohne Kirche.

Nein, denn es gibt nach wie vor Menschen, die genau diese Form der Auszeit inmitten einer Gemeinschaft suchen, die sie trägt. Es gibt immer noch Menschen, die im und durch den Gottesdienst Gott nahe sind. Ob das am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr sein muss, ist eine andere Frage. Ich denke, hier muss jede Gemeinschaft den Weg und die Zeit finden, die zu ihr passen.

Es wird beides nebeneinander geben. Ganz klar, hier müssen wir uns breiter als heute aufstellen und auch poppige Klänge integrieren. In Sachen Performance können wir von Freikirchen durchaus lernen. Aber auch Orgelmusik kann tief bewegen und Teil der Verkündigung sein – wie es auch eine Popband sein kann.

Auch auf dem Land müssen wir uns künftig überlegen, wie lange wir kirchliche Gebäude noch unterhalten können. Vor allem die alten Kirchen benötigen viel Geld, um sie als Kulturdenkmal zu erhalten. Wenn man sich entscheidet, eine Kirche zu profanieren, gibt es danach unzählige Möglichkeiten, um sie weiter zu nutzen – durchaus auch als Wohnung oder Restaurant.

Unbedingt, gestern schon! Als ich vor 40 Jahren studiert habe, sagte uns ein Professor: Bis es so weit ist, dauert es noch 300 Jahre; aber wenn wir nicht heute beginnen, dafür zu kämpfen, dauert es noch ein Jahr länger. Er hat recht. Wir müssen dafür kämpfen – auch wenn es wohl noch 50 Jahre braucht, bis es so weit ist.

Sie muss. Und ich bin überzeugt, dass sich in den nächsten Jahren zumindest in der westlichen Welt etwas bewegen wird, gerade was gleichgeschlechtliche Ehen oder die Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen angeht.

Als Seelsorger wahrscheinlich schon, aber nicht mehr als bezahlter Seelsorger. (Lacht.) Für mich ist klar: Mit 65 Jahren lasse ich mich pensionieren. Es wird mir, hoffentlich, auch dann noch Spass machen, aber man muss auch einen Punkt setzen können. Es gibt ein Leben nach dem Berufsleben und das muss man dann leben, wenn man noch gesund ist.