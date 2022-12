Snooker: Jenson Schmid gewinnt Titel bei den Erwachsenen

Gipf-Oberfrick Dieser 13-Jährige Fricktaler stiehlt den Erwachsenen an der Snooker-Schweizer Meisterschaft die Show Snookertalent Jenson Schmid aus Gipf-Oberfrick verteidigte in Vétroz (VS) seinen Titel bei den Junioren. Danach nahm er als jüngster Teilnehmer bei den Erwachsenen teil – und spielte sich auch dort nach ganz oben. 09.12.2022, 14.00 Uhr

Jenson Schmid, Snookerspieler aus Gipf-Oberfrick, sicherte sich in Vétroz gleich zwei Meistertitel. zvg

Nicht nur bei den Junioren zeigt Snookertalent Jenson Schmid aus Gipf-Oberfrick sein Können. Nach der Titelverteidigung in der Altersklasse der Junioren holte sich der 13-Jährige einen Tag später als jüngster Teilnehmer bei den Erwachsenen in Vétroz (VS) den Schweizer-Meister-Titel in der Kategorie Liga B.

Bei den Junioren erreichte Schmid nach einem Forfait-Sieg den Final. Dort traf der Gipf-Oberfricker auf Aizaz Mumatz. Zwar hielt sein Gegner gut dagegen, doch schlussendlich setzte sich Schmid mit 3:0 durch.

Jenson Schmid durfte sich über gleich zwei Titel freuen. Zvg / Aargauer Zeitung

In der Qualifikation in der Kategorie Liga B der Erwachsenen hatte der Junior im Laufe des Jahres den 15. Rang erreicht und sich damit eher knapp für die Endrunde qualifiziert. Doch dann schaltete er die Nummer 2 und 7 der Rangliste mit zwei klaren 3:0-Siegen aus und zog in den Halbfinal ein.

Im Halbfinal hatte er es mit einem starken Gegner zu tun, hielt aber sehr gut mit. Schmid hatte nichts zu verlieren, konnte unbeschwert aufspielen und seinen erwachsenen Gegner in einen alles entscheidenden 7. Frame zwingen. Auch dort behielt er die Nerven und damit die Oberhand und zog in den Final ein.

Schmid zündet im Final den Turbo

Im Final war das Spielgeschehen über weite Strecken ausgeglichen. Mal lag Jenson Schmid vorne, mal sein Gegner. Erneut ging es über die volle Spieldistanz. Nach einigem Abtasten zündete der Junior plötzlich den Turbo. In souveräner Manier versenkte er wie ein Profi eine Kugel nach der anderen und stellte sich den Spielball immer wieder schön passend für den nächsten Stoss.

Sein Gegner konnte nur anerkennend zuschauen, wie das Jungtalent eine Serie von 88 Punkten erzielte, ein neuer persönlicher Rekord, und damit die allermeisten Spieler der Liga B bei weitem übertraf. Damit stand auch gleich der neue Schweizer Meister der Liga B fest. (az)