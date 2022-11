Gipf-Oberfrick Die Turnshow führt über die «Route 5073»: 200 Teilnehmende werden ihr Können zeigen Die Vorbereitungen der Turnshow Gipf-Oberfrick laufen auf Hochtouren: Am 7. Januar wird die Show unter dem Titel «Route 5073» erstmals aufgeführt – bis zu 200 Teilnehmende werden die Besucherinnen und Besucher mit abwechslungsreichen, dynamischen, anspruchsvollen und fesselnden Vorführungen unterhalten. 30.11.2022, 05.00 Uhr

Der Sportverein Gipf-Oberfrick trainiert derzeit fleissig für die Turnshow, die im Januar aufgeführt wird. zvg

Wer momentan am Abend in Gipf-Oberfrick unterwegs ist, merkt: Da ist etwas im Tun. Die Turnshow 2023 kommt näher und näher und im Dorf laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren. Die Show des Sportvereins unter dem Titel «Route 5073» – in Anlehnung an die Gipf-Oberfricker Postleitzahl – nimmt immer klarere Formen an.

«Eine anfängliche Idee ist gewachsen und bald zu einer Show gereift», heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Das Organisationskomitee koordiniert und hält die Fäden in der Hand. Speisekarten werden aufgestellt und gedruckt, Tombolapreise organisiert und Einsatzpläne geschrieben. Technikverantwortliche machen sich Gedanken über das beste Licht und den ultimativen Toneffekt. Konten werden eröffnet und Rechnungen gestellt, Protokolle geschrieben und Sponsoren gesucht, Bühnenpläne gezeichnet und Baumaterial beschafft. Der Verein schreibt:

«Die Liste ist endlos lang. Vieles ist bereits erledigt, mehr steht noch an.»

Zur Show gehört auch Jonglieren. zvg

Ein wichtiger Schritt erfolgt nun Anfang kommender Woche: Ab Montag, 5. Dezember, können auf der Website des Sportvereins Gipf-Oberfrick Ticketreservationen für die vier Shows vorgenommen werden.

Bis zu 200 Teilnehmende auf der Bühne

Derweil wird intensiv an der Show gefeilt: Bis zu 200 Teilnehmende werden die Besucherinnen und Besucher mit abwechslungsreichen, anmutigen, dynamischen, anspruchsvollen und fesselnden Vorführungen unterhalten. Die Leiterinnen und Leiter instruieren, sind flexibel – und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn Herausforderungen anstehen. Sie wählen die Musik, zählen aus, choreografieren.

Ab dem 7. Januar wird die Turnshow dann in vier Aufführungen dem Publikum gezeigt. Diese finden am Samstag, 7. Januar, Freitag, 13. Januar, und Samstag, 14. Januar, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. Januar, um 14 Uhr statt. (az)