Gipf-Oberfrick: Regine Leutwyler blickt auf ihre Amtszeit zurück

Gipf-Oberfrick «Die Tötungsdelikte werde ich nie mehr vergessen»: Gemeindeammann Regine Leutwyler tritt ab 20 Jahre im Gemeinderat von Gipf-Oberfrick, 8 davon als Gemeindeammann: Nach einer langen Politkarriere tritt Regine Leutwyler Ende Jahr ab. Sie erinnert sich an feuchtfröhliche Abende ebenso wie an schwierige Gemeindeversammlungen – und: An Dramen, die ihr den Schlaf raubten. Thomas Wehrli 21.12.2021, 05.00 Uhr

Vizeammann Georg Schmid verabschiedet an der Gmeind Ammann Regine Leutwyler. Bild: Horatio Gollin (20. November 2021)

Sie war die erste Frau Gemeindeammann von Gipf-Oberfrick: Regine Leutwyler (65). Nach 20 Jahren im Gemeinderat, davon die letzten acht Jahre als Ammann, tritt sie Ende Jahr von der politischen Bühne ab.

Leutwyler hat in ihrem Dorf viel bewirkt, hat viel bewegt, stand aber bisweilen auch im Gegenwind. Das gehört zur Politik, das weiss sie. Ebenso schwere Momente.

Ein besonders schwerer war, als ein Afghane seine Frau tötete – und die beiden Kinder auf einen Schlag ihr Zuhause, ihre Eltern, ihre Vergewisserung verloren. Das Tötungsdelikt rüttelte das Dorf damals, im November 2015, durch. Auch Leutwyler bescherte es schlaflose Nächte.

Regine Leutwyler tritt Ende Jahr als Gemeindeammann von Gipf-Oberfrick ab. Bild: Zvg/Aargauer Zeitung

«Meine» Einwohnerinnen und Einwohner

«Sie sind aufgestellte, interessierte, selbstbewusste Persönlichkeiten, gespickt mit einer Prise Humor und etwas Schalk in den Augen.»

Meine erste Erinnerung an das Amt

«Nach der Wahl am Sonntag durfte ich am Dienstag meinen ersten Termin in der psychiatrischen Klinik in Königsfelden wahrnehmen. Am runden Tisch erhofften sich einige Fachpersonen von meiner Seite eine Lösung für einen Patienten, obwohl ich weder die Person noch die Details kannte. Ein Ding der Unmöglichkeit! Ebenso in der ersten Woche wurde ich in eine Schule für Schwerhörige gerufen, um weitere Abklärungen mit einem Jugendlichen zu treffen. Nach ein paar Tagen wurde mir bewusst, was es heisst, das Ressort Soziales zu führen.»

Mein schönstes Erlebnis als Gemeindeammann

«Meine schönsten Erlebnisse waren unzählige Einweihungen, Eröffnungen und Sanierungen, für welche die Bevölkerung die Genehmigung erteilt und den Kredit zur Umsetzung gesprochen hat. So beispielsweise der Spielplatz Oberebnet, der Sinnespfad, der Chriesiwäg, die Sanierung der Landstrasse, die Neubauten des Werkhofs, der Dreifachturnhalle und des Regos-Schulhauses, die Sanierung der Mehrzweckhalle oder der Rollhockeyplatz.

Ein grosser Erfolg und wunderschönes Erlebnis war die Eröffnung des Jugendtreffs Freakhall im ehemaligen Schützenhaus – nach zwei Drittel Jahren Erarbeitung eines Konzepts für die Jugendarbeit. Zu den besonderen Erlebnissen gehört auch, dass die Massnahmen aus dem Altersleitbild mit der Einführung des Seniorenrates im Jahre 2010 umgesetzt wurden. Beide Projekte bedeuten mir sehr viel, und der Gemeinderat hat mich mit meinen Ideen immer unterstützt.»

Mein lustigstes Erlebnis als Gemeindeammann

«Das war eine 1.-August-Feier, organisiert vom Verein Sichtfeld auf dem Open-Air-Gelände. Zu später Stunde kam Stimmung in die Bude. Es wurde gerappt, musiziert, gesungen, gelacht, getrunken, und wir haben alle, Jung und Alt, ausgelassen getanzt. Ich habe kürzlich erfahren, dass dieser Abend bei den jungen Leuten immer noch im Gespräch ist.

Ein anderes lustiges Ereignis fand an der traditionellen ‹Weihnachtsbaumhauete› auf dem Thiersteinberg statt. Meine Idee, den neuen Gemeindeammann aus Wegenstetten, Felix Wendelspiess, in die Gilde aufzunehmen, wurde mit einer aussergewöhnlichen Tauffeier mit ‹Flüssigem› gekrönt.»

Mein schwierigster Moment als Gemeindeammann

«Meine schwierigsten Momente waren die beiden Tötungsdelikte, die wir in Gipf-Oberfrick erlebt haben. Das werde ich in meinem Leben nie mehr vergessen. Das Leid dieser betroffenen Kinder hat mir schlaflose Nächte bereitet.»

Meine grösste Herausforderung als Gemeindeammann

«Herausfordernd waren für mich jeweils die Gemeindeversammlungen.»

Mein grösster Erfolg als Gemeindeammann

«Erfolge waren für mich, wenn Menschen, die ich im sozialen Bereich betreut habe, ihr Leben wieder selbstständig führen konnten, einen Job bekamen, ihr Geld verdienten und für sich selber sorgen konnten. Es war für mich ein grosser Erfolg, im Gemeindeverband des Bezirks Laufenburg die Struktur im Kindes- und Erwachsenenschutzdienst unter schwierigsten Umständen neu aufzugleisen.»

Meine grösste Niederlage als Gemeindeammann

«Das war der Moment, nachdem an einer Gemeindeversammlung ein Rückweisungsantrag gestellt wurde, ich das Geschäft bestens kannte – und kein Wort erwidert habe.»

Mein Eindruck vom (politischen) Fricktal

«Das Fricktal ist meine Heimat. Vor Jahren wurde das Fricktal stiefmütterlich behandelt, heute freut es mich sehr, dass meine Region ernst- und wahrgenommen wird. Wenn es um fricktalische Interessen geht, stehen die Parlamentarier und Parlamentarierinnen zusammen, finden eine gemeinsame Lösung und stehen für sie ein. Ein gutes Beispiel ist das Projekt ‹mit.dabei fricktal›, an dem sich viele Gemeinden aus dem Fricktal beteiligen.»

Mein Wunsch für die Gemeinde

«Ich wünsche meiner Gemeinde eine gesunde Weiterentwicklung mit Erhalt und Förderung der Natur- und Kulturwerte, Stabilität der Finanzlage, dabei Machbares von Wünschenswertem zu trennen. Ich wünsche ihr auch, dass es gelingt, die Verantwortung gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen weiterhin wahrzunehmen. Mein Wunsch an die Vereine ist, dass sie ihre Darbietungen wieder unter normalen Umständen aufführen können.»

Mein Wunsch für die Gesellschaft

«Ich stelle immer wieder fest, dass wir in der Schweiz auf hohem Niveau jammern. Solidarität, Toleranz und Wertschätzung sind gefragt. Unzählige Menschen leiden Hunger und Not. So viele Lebensmittel werden produziert, doch die Verteilung ist ungerecht. Ein frommer Wunsch: Es sollten alle gut leben können, und niemand sollte Hunger leiden.»

Mein Wunsch an meine Nachfolgerin

«Ich wünsche meiner Nachfolgerin viel Glück und Erfolg, viel Kraft, Gelassenheit und ein offenes Ohr für die Menschen aus der Gemeinde.»

Mein Weihnachtswunsch

«Friede auf Erden. Alle können dazu ihren Beitrag leisten, Hilfe und Unterstützung anbieten und Verständnis und Respekt dem Gegenüber entgegenbringen. Ein Lächeln schenken tut nicht weh, beginnen wir damit!»

Mein letzter Tag als Gemeindeammann

«Bevor ich am 31. Dezember um 24 Uhr auf das neue Jahr anstosse, gebe ich im Gemeindehaus meine Schlüssel ab und verabschiede mich von meinen Mitarbeitenden.»