Die Künstlerin Doris Herzog aus Gipf-Oberfrick im Porträt

Gipf-Oberfrick Die Künstlerin Doris Herzog lebt mit ihren Bildern und sagt: «Fertig ist ein Bild, wenn es Leben, Energie und Spannung zeigt» Doris Herzog malt abstrakte, vielschichtige Bilder. Ein Bild ist für sie erst fertig, wenn sie sich damit wohlfühlt. Im November beteiligt sie sich an einer Doppelausstellung mit Doris Becker-Galantay im Kornhauskeller in Frick. Peter Schütz Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Für die Künstlerin Doris Herzog ist ein Bild erst fertig, wenn sie sich damit wohlfühlt. Peter Schütz

Im Atelier von Doris Herzog befindet sich ein einziges Bild, das sie als fertig erachtet. Es könnte eine Landschaft darstellen, mit Horizont, Himmel und Feldern. Zweifel kommen jedoch auf, weil schwarze Linien die Komposition vertikal in Abschnitte teilen und am linken Bildrand zwei verschieden farbige Flächen aufsteigen, sodass der Eindruck eines unerklärlichen vegetativen Prozesses entsteht. Doris Herzog hat viel in dieses Bild gepackt: Kraft, Balance, Emotion, Kontrast, Mut.

Jedes Bild beginnt bei null. Wenn sie eine leere, weisse Leinwand vor sich hat, taucht sie quasi mit der Kohle in sie hinein – «ohne Absicht, manchmal chaotisch», sagt sie. «So nehme ich Kontakt auf mit der Leinwand», fährt sie fort, «nur mit Linien, mit Bewegung und ohne Farben, die kommen erst später ins Spiel.» Sie hoffe, dass sie das richtige Mass der Gegensätze im Auge behält, erklärt sie noch, «die sind wichtig beim Malen».

Und die anderen Bilder im Atelier? «Sind noch nicht fertig.» Wann weiss sie, wenn ein Bild fertig ist? «Wenn ich mich damit wohlfühle.» Um das herauszufinden, nimmt sie die Bilder zu sich nach Hause nach Gipf-Oberfrick, lebt mit ihnen.

«Fertig ist ein Bild, wenn es Leben, Energie und Spannung zeigt – und die Leichtigkeit des Seins, dann bin ich zufrieden», so Doris Herzog. Ob sich die Leichtigkeit des Seins auch auf andere Betrachter überträgt, lässt sich vom 12. bis 27. November während einer Doppelausstellung mit Doris Becker-Galantay im Kornhauskeller in Frick feststellen.

Die beiden Frauen kennen sich seit ihrer Jugend, waren während der Schulzeit befreundet, haben sich danach aus den Augen verloren, aber wieder gefunden. Zusammengeführt werden sie im November von der Kulturkommission Frick.

Abstrakte Bilder sind für sie von der Gegenständlichkeit losgelöste Magie

Doris Herzog wurde 1959 in Frick geboren, heiratete 1988, ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und führt seit 1994 ein eigenes Kosmetikstudio. Dort ist sie allerdings nur noch an zwei Tagen in der Woche tätig. Viel von der übrigen Zeit verbringt sie im Atelier – das zuerst in einer ehemaligen Schreinerei in der Zwidellen war, bis die Bagger kamen.

Jetzt malt sie im früheren Büro in der ehemaligen Papeterie Fricker an der Hauptstrasse. Den Raum teilt sie mit Esther Naef und Verena Bischofberger, in die Quere kommen sie sich jedoch nicht. «Wir kommen gut aneinander vorbei», sagt Doris Herzog.

«Ich habe immer gemalt», blickt sie zurück, «zuerst für mich privat.» 2005 wagte sie den Schritt nach aussen. Absolvierte eine dreijährige Grundausbildung bei Daniel Danihelka, später liess sie sich von Ilona Griss und Alexander Jeanmaire weiterbilden, 2019 von Dagmar Wassong an der Kunstakademie Allgäu.

Ausstellungen hatte sie unter anderem in der Kapuzinerkirche in Rheinfelden, 2012 in der Galerie Artworks in Liestal, 2015 im Artune in Frick, 2018 bei Daniel Schwarz in Effingen, zuletzt 2019 an der «Arte Temporis 4» in Rheinfelden. Doris Herzog bezeichnet ihre Malerei als «abstrakt».

Doris Herzog malt im früheren Büro der Papeterie Fricker. Peter Schütz

Sie liebe die abstrakte Malerei, bekennt sie, ihre Offenheit, ihre von der Gegenständlichkeit losgelöste Magie, die Freiheit in Sichtweise und Interpretation. «Man darf sehen, was man will», bringt es Doris Herzog auf den Punkt. Wenn sie mit dem Malen beginnt, dann ohne Plan – bis sie an einen Punkt kommt, an dem das Bild ihr zeigt, in welche Richtung es geht. Sie berichtet:

«Manchmal sehe ich es wie ein Geschenk, das sich anbietet.»

Erst später übernimmt sie die Kontrolle. Doch die Spuren der vorangegangenen Arbeit lässt sie stehen, sodass sie unter den vielen wasserverdünnten Farbschichten durchscheinen und die Malerei nachvollziehbar machen.

