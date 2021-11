Gipf-Oberfrick: Entscheid im Brunnemeister-Streit steht noch aus

Gipf-Oberfrick Brunnenmeister-Zwist: Beschwerdeführer halten sich vor Gemeindeversammlung bedeckt – so geht es weiter Nach der Regionalisierung der Brunnenmeisterdienste auf 2022 will der Gemeinderat das Stellenpensum im Bauamt, für das auch der Brunnenmeister arbeitete, erhöhen. Gemäss Gemeinde steht die Erhöhung in keinem Zusammenhang mit der Regionalisierung der Dienste. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

In Gipf-Oberfrick läuft eine Beschwerde gegen den Entscheid des Gemeinderates, den Brunnenmeisterdienst auszulagern. Symbolbild: Pius Amrein/LZ

Die Auslagerung der Brunnmeisterdienste sorgt in Gipf-Oberfrick für dicke Luft. Den entsprechenden Vertrag zur Regionalisierung der Dienste per Anfang 2022 unterzeichnete der Gemeinderat im Juli. Eine Gruppe von Bewohnern stiess dieses Vorgehen sauer auf. Sie ist der Auffassung, dass der Auslagerungsentscheid vors Volk kommen müsse. Weil der Gemeinderat darauf nicht eintrat, legte die Gruppe Beschwerde beim Kanton ein. Der Entscheid steht noch aus.

Am 19. November nun lädt Gipf-Oberfrick zur Gemeindeversammlung. An dieser beantragt der Gemeinderat, das Stellenpensum im Bauamt von 230 auf 300 Stellenprozent zu erhöhen. Ende 2021 wird der langjährige Brunnenmeister, Siegfried Mettauer, pensioniert. Sein Pensum für den Bereich Brunnenmeisterdienste beträgt 70 Prozent. Die restlichen 30 Prozent ist er im Bauamt tätig.

Die Frage, ob vor dem Hintergrund des Streits um die Auslagerung der Brunnenmeisterdienste bei der beantragten Pensumerhöhung im Bauamt mit Diskussionen an der Gemeindeversammlung zu rechnen ist, umkurvt Gemeindeschreiber Urs Treier. Er sagt:

«Die Stellenerhöhung hat keinen direkten Zusammenhang mit der Regionalisierung der Brunnenmeisterdienste.»

Auch ohne die Regionalisierung hätte der Gemeinderat die Stellenerhöhung im gleichen Ausmass beantragt. Die Stellenerhöhung habe damit zu tun, dass im Bereich der Bauamtsarbeiten durch die Bevölkerungszunahme und durch die vermehrt naturnahe Bewirtschaftung der verschiedenen Gemeindeflächen Mehrarbeit anfalle.

Warten auf die Post aus Aarau

Peter Rickenbach, Sprecher der Beschwerdeführer, will sich zum entsprechenden Traktandum nicht äussern. Er sagt:

«Wir werden den Entscheid aus Aarau abwarten und dann sehen, wie wir weiter vorgehen.»

Unabhängig davon, dass der Gemeinderat mit der Auslagerung seine rechtlichen und finanziellen Mittel überschritten habe und darüber das Volk entscheiden müsse, ist er der Auffassung, dass die Gemeinde und das Bauamt die Brunnenmeisterdienste durchaus weiter selbst ausführen könnten.

Falls der Kanton die Beschwerde um die Gruppe von Peter Rickenbach gutheisst, muss der Gemeinderat den Vertrag über die Regionalisierung der Brunnenmeisterdienste der nächsten Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreiten. Das wäre frühestens im Juni 2022. Sollte die Gemeindeversammlung die Regionalisierung der Dienste dort ablehnen, müsste der Gemeinderat den Vertrag auf den nächstmöglichen Termin kündigen.

«Deshalb muss nach Pensionierung des jetzigen Brunnenmeisters auf Ende 2021, unabhängig davon, ob der Kanton die Beschwerde gutheisst oder abweist, eine Anschlusslösung bestehen», sagt Treier. Dies sei mit dem regionalen Dienst bereits organisiert.

Externe Kräfte bei Winterdiensteinsätzen

Werden die Stellenprozente im Bauamt nicht erhöht, könnte dies zu einer Reduktion der Öffnungszeiten der Sammelstelle führen. Bild: Dennis Kalt

Falls die Stellenerhöhung im Bauamt abgelehnt würde, müssten gewisse Dienstleistungen überprüft und allenfalls reduziert werden, so Treier. Grössere Nachteile für die Bevölkerung entstünden aber nicht, weil das Grundangebot aufrechterhalten würde. Ein Abbau der Dienstleistungen könne allenfalls im Bereich der Bewirtschaftung der Grünflächen, der Pflege und mit der Verschönerung von Gemeindeflächen erfolgen. Auch die Reduktion der Öffnungszeiten der Sammelstelle sei dann ein Thema, so Treier, der nachschiebt:

«Bei gewissen Dienstleistungen, etwa dem Winterdienst, sind voraussichtlich externe Kräfte beizuziehen, wobei dort ebenso wieder Kosten anfallen.»

Mit der Beschwerde der Gruppe um Peter Rickenbach schwang auch der Vorwurf mit, dass der Schritt der Vorbereitung einer Gemeindefusion mit Frick diene. Diesen Vorwurf weist Treier klar zurück. «Beim Entscheid für den regionalen Brunnenmeisterdienst war eine Fusion nie ein Thema.»

Es sei immer nur um die Frage gegangen, wie diese Aufgabe am besten gelöst werden könne. Nach diversen Abklärungen habe für den Gemeinderat festgestanden, dass für die Erfüllung von Qualität und Sicherheit eine regionale Zusammenarbeit am meisten Gewähr bietet, so Treier.

