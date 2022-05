Rheinfelden: Kosovare wegen schwerer Körperverletzung verurteilt

Gewaltakt Ein Kosovare sieht rot und tritt auf den Kopf eines wehrlosen Opfers ein – Gericht verzichtet auf Landesverweis Ein damals 20-Jähriger stellt einen Bekannten, der ihn und seinen Bruder öffentlich schikanierte. Sein Opfer malträtiert er auf dem Asphalt so, dass er eine schwere Körperverletzung in Kauf nimmt. Vor der Tat konsumiert der Beschuldigte Alkohol und Drogen. Vor dem Bezirksgericht Rheinfelden bereut er die Tat, die er im Affekt und von der Wut übermannt ausgeführt habe. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 04.05.2022, 16.00 Uhr

Am Bezirksgericht Rheinfelden wurde ein Fall verhandelt, bei dem der Angeklagte sein Opfer mit Fusstritten traktierte. Symbolbild: Hannes Thalmann

Es sind schockierende Szenen, die sich an einem Fricktaler Bahnhof abspielten. Ein junger Mann streckt einen anderen mit der Faust zu Boden und traktiert das auf dem Asphalt liegende, wehrlose Opfer mit Schlägen und Fusstritten gegen den Kopf.

Vorgeführt wurde dieser Gewaltakt, der mit dem Smartphone gefilmt wurde, am Mittwochmorgen während einer Verhandlung im Bezirksgericht Rheinfelden. Dort verantworten, unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung, musste sich ein zum Tatzeitpunkt 20-jähriger Kosovare.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den Beschuldigten eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten sowie eine bedingte Geldstrafe von 80 Tagessätzen und ­­– für den in der Schweiz geborenen und aufgewachsenen Angeklagten besonders tragisch ­– eine Landesverweisung über fünf Jahre.

Die Zukunft im Kosovo wäre aussichtslos

Er wisse nicht, was er im Kosovo machen würde und habe dort niemanden. Er sagte:

«Dort wäre es für mich aussichtslos.»

Zudem habe seine Partnerin, mit der er ein Kind habe, grosse Angst, dass er das Land verlassen müsse. «Es wäre ein Albtraum für sie», sagt er.

Dem gewaltsamen Übergriff am Bahnhof auf einen 18-Jährigen geht gemäss dem Angeklagten eine lange Vorgeschichte voraus. So habe das Opfer ihn sowie seinen kleinen Bruder in den sozialen Medien immer wieder bedroht, beschimpft und beleidigt und die Posts für die Öffentlichkeit einsehbar gemacht. «Ich wollte es verbal mit ihm klären», sagte der Beschuldigte gegenüber dem Gericht.

Weil jedoch die Beleidigungen und Beschimpfungen weitergingen, sah der Beschuldigte in jener Nacht rot, als er auf sein Opfer am Bahnhof traf. Kurz vor der Tat, so der Angeklagte, konsumierte er bei einer Feier mit Freunden Alkohol und Speed. Der Beschuldigte sagte zur Tat:

«Ich habe im Affekt gehandelt.»

Und: «Ich habe noch nie so eine Wut gespürt. Ich konnte mich nicht kontrollieren.»

Schädel-Hirn-Trauma und Knochenbruch

Er schäme sich für die Tat, jetzt, wo er die Bilder sehe. Ihm sei bewusst, dass «durch so etwas auch jemand sterben kann». Beim Opfer, das an der Verhandlung als Zivilkläger anwesend war, entschuldigte sich der Angeklagte. Die Entschuldigung nahm das Opfer, das unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Knochenbruch unter dem Auge erlitt, nicht an.

Der Verteidiger forderte, den Angeklagten der versuchten schweren Körperverletzung freizusprechen und ihn stattdessen wegen einfacher Körperverletzung zu verurteilen. «Er hatte nicht die Absicht, den Privatkläger zu verletzen», so der Verteidiger, der nachschob:

«Er konnte die ganze angestaute Wut nicht fassen.»

Für seinen Mandaten forderte er eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten und eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen.

Das Bezirksgericht verurteilte den Angeklagten unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten und zu einer bedingten Geldstrafe von fünf Tagessätzen. Für Gerichtspräsident Regula Lützelschwab war erwiesen:

«Ein schwere Verletzung des Opfers wurde in Kauf genommen.»

Im Sinne der Härtefallregelung sah das Bezirksgericht von einem Landesverweis ab.

