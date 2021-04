Das gute alte Brettspiel – in der Pandemie hat es wieder mehr Freunde denn je. Entsprechend freuen sich die Ludotheken über eine gestiegene Nachfrage. Das ist auch in der Rheinfelder Ludothek «Spieltruhe» nicht anders – hier stieg die Mitgliederzahl in den vergangenen Monaten um über zehn Prozent.

Hans Christof Wagner 10.04.2021, 05.00 Uhr