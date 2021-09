Zwei Seelsorger erzählen, wie sie mit Todesfällen umgehen

Geschwisterdrama in Frick Zwei Seelsorger erzählen, wie sie mit schwierigen Todesfällen umgehen und was in diesen Momenten wichtig ist Nach dem Tod einer 26-Jährigen und ihres 25-jährigen Bruders bleiben die Angehörigen mit ihrer Trauer und ihren Fragen zurück. Wie kann es weiter gehen? Ein Gespräch mit Pfarreiseelsorgerin Helena Boutellier und Bernhard Linder, Erwachsenenbildner bei der römisch-katholischen Kirche im Aargau. Thomas Wehrli 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Geschwisterdrama macht fassungslos. Aufgabe der Seelsorger ist es, den Angehörigen Halt zu bieten. Bild: Dennis Kalt / Aarguaer Zeitung

Fünf Tage ist es inzwischen her, seit sich in Frick eine unfassbare Tragödie ereignet hat. Eine 26-Jährige ersticht am frühen Morgen in der elterlichen Wohnung ihren Bruder mit einem Messer und dann sich selbst. Blumen, Kerzen und Karten erinnern vor dem Mehrfamilienhaus an das Drama – und fragen implizit: Warum?

Ob es für diese Frage je eine Antwort geben wird, bleibt unklar. Das ist jetzt auch nicht das Entscheidende. Viel wichtiger ist, dass die Eltern einen Weg finden, mit der Trauer, mit dem Geschehenen umzugehen. Dabei können ihnen auch Seelsorger helfen. Wie gehen diese mit einer solchen Situation um, was kann Seelsorge leisten?

Ein Gespräch mit Helena Boutellier, Pfarreiseelsorgerin in Kaisten, und Bernhard Linder, der lange Gemeindeleiter von Oeschgen war und heute als Erwachsenenbildner bei der römisch-katholischen Kirche im Aargau arbeitet.

Wie gehen Sie als Seelsorger/in an einen schwierigen Todesfall heran?

Bernhard Lindner.

Bild: twe

Bernhard Lindner: «Es ist mir wichtig, dass ich nicht urteile, dass ich offen bleibe für das, was mir entgegenkommt, für das, was mir erzählt wird. Jeder Todesfall ist einzigartig und herausfordernd. Manchmal rede ich im Vorfeld mit Personen, die die Familie kennen, um mir ein Bild machen zu können. Was ich dabei nicht hören will, sind Vorverurteilungen; diese werden weder dem Verstorbenen noch den Angehörigen gerecht.»

Helena Boutellier: «In einem ersten Schritt kläre ich die Zuständigkeiten und Ansprechpartner. Dazu gehört auch der Kontakt mit Personen des Care-Teams. Ich versuche beim Erstgespräch, den Hinterbliebenen Raum und Zeit zu geben, damit sie die Umstände des Todes und ihre Gefühle schildern können. Ein Hinhören ohne ‹Wertungen› oder Deutungen ist mir wichtig. Als Seelsorgerin stehe ich auf der Seite der Trauernden, der Opfer und der Betroffenen und nehme sie gegebenenfalls vor Inszenierungen in Schutz.»

Was geht in Ihnen bei schwierigen Todesfällen vor?

Lindner: «Sie nehmen mich stark mit. Ein Suizid etwa hat auch etwas Gewalttätiges. Es bleiben Menschen zurück, die vor vollendete Tatsachen gestellt werden, und damit weiterleben müssen. Oftmals kommt in den Gesprächen die Frage nach Schuld auf, die Frage auch, ob man den Tod hätte verhindern können.

Das kann man nicht. Die Perspektive, die ich mitzugeben versuche, ist diejenige, dass der Mensch, der gegangen ist, keinen anderen Ausweg sah. Ich deute dies wie eine Krankheit. Wie Menschen an Krebs sterben, sterben Menschen, die Suizid begehen, an einer Art Krebs der Seele, an Dingen, die sie nicht verarbeiten können.»

Helena Boutellier. Bild: zvg

Boutellier: «Ich treffe die Angehörigen in einer frühen Phase des Trauerprozesses. Diese befinden sich in einer emotionalen Ausnahmesituation. Natürlich bin ich selber gefühlsmässig auch betroffen. Als Seelsorgerin darf ich Gefühle zeigen, aber nicht daran zerfliessen.»

Was ist Ihnen beim Erstkontakt wichtig?

Lindner: «Zuhören, die Angehörigen erzählen lassen, ihnen den Raum geben, den sie brauchen. Mir ist es wichtig, zu erfahren, wie die Angehörigen mit dem Tod umgehen, was er in ihnen ausgelöst hat, was sie jetzt beschäftigt. Ich versuche dabei, die Fragen so zu stellen, dass die Angehörigen ins Erzählen kommen. Das hat oft eine befreiende Wirkung.»

Boutellier: «Das Geschehene kommt zur Sprache und findet seinen Platz und Raum.»

Wie bereiten Sie sich auf das Gespräch vor?

Lindner: «Ich versuche, möglichst präsent zu sein, nicht in der Hektik anzukommen. Manchmal sage ich auch ein Stossgebet, bitte Gott, mir die richtigen Worte zu geben. Vorbereiten kann man ein solches Gespräch aber nicht wirklich. Wichtig ist, präsent zu sein, offen zu sein, zu versuchen, die Menschen zu verstehen.»

Boutellier: «Nach einem schwierigen Todesfall ist in der Regel mehr als ein Gespräch erforderlich. Beim ersten Gespräch ist es wichtig, Vertrauen zu schaffen. Bei weiteren Treffen geht es dann auch um die Vorbereitung der Trauerfeier. Ich lade die Angehörigen im Gespräch auch ein, über die Ereignisse der letzten Tage zu berichten. So bekomme ich Einblicke in die Umstände des Sterbens und des Todes und lerne die sozialen Bezüge kennen. Das hilft mir bei der Vorbereitung der Trauerfeier.»

Was versuchen Sie den Angehörigen mitzugeben?

Lindner: «Ich möchte die Angehörigen ermutigen, dass sie dem Abschiedsschmerz Platz geben. Ich sage ihnen dann: Die Trauer ist die Rückseite der Liebe. Wenn ich jemanden sehr liebe, dann bin ich unendlich traurig, wenn er nicht mehr da ist. Das darf so sein. Gleichzeitig versuche ich auch zu vermitteln, dass der geliebte Mensch nicht einfach weg ist, sondern immer noch da ist, denn die Liebe löst sich nicht auf, sie bleibt für immer. Die Beziehung geht, in anderer Form, über den Tod hinaus weiter.»

Boutellier: «Ich möchte als Seelsorgerin in diesen Momenten ‹Ort› sein, an dem man ehrlich und offen sprechen kann über das Geschehene und den Verlust. Ich möchte ihnen zeigen, dass ich in diesen schwierigen Stunden als Mensch und als Christin für sie da bin.»

Wie kann der Glaube in einer solchen Situation Halt geben?

Lindner: «Mir persönlich gibt er sehr viel Halt. Viele Menschen machen auch Erfahrungen rund um den Tod, haben das Gefühl, der Verstorbene ist noch immer da, ist nach wie vor präsent. So erzählte mir beispielsweise die Frau eines Verstorbenen, der Vögel züchtete, dass die gleiche Art Vogel zu ihr auf Besuch komme, fast so, als komme ihr Mann vorbei und wolle ihr sagen: Alles wird gut.»

Boutellier: «Die Fragen zu Sterben und Tod führen uns ins Zentrum des christlichen Glaubens: Zur Hoffnung auf Vollendung und Erfüllung unseres Lebens. Auch das Leben und Sterben von Jesus Christus, der uns mitgegeben hat, dass wir Christen hoffen dürfen und nicht in Ratlosigkeit stehen bleiben müssen. Wir dürfen vertrauen, dass wir den Weg dieser Hoffnung finden können. Gott begleitet uns und nimmt uns mit auf diesen Weg.»

Was braucht es, damit die Beerdigung für die Angehörigen den Weg in die Zukunft öffnet?

Lindner: «Es braucht Platz zum Trauern, zum Würdigen des Verstorbenen und der Beziehung. Aber es braucht auch Platz, die schwierigen Momente zu bedenken. Da kann der Glaube helfen, denn der Gedanke, dass letztlich alles in Gottes Händen liegt, ist tröstlich. Das gilt auch für Sachen, die nicht gelungen sind. Sie sind bei Gott aufgehoben und die Beziehung kann dadurch in der Zukunft heilen.»

Boutellier: «Die Trauerfeier-Gestaltung soll in einer verständlichen und umsichtigen Sprache gehalten werden, die nicht von der Wirklichkeit abgehoben ist. Zeichen, Bilder, Gegenstände, Musik u.a. der verstorbenen Person erhalten ihren Platz und Raum in der Feier, um das Leben der Verstorbenen zu würdigen. Diese Zeichen und Worte können für die Angehörigen Trost und Kraft sein, den Weg ohne die Person weiterzugehen.»

Kann die Seelsorge auch nach der Abdankung noch «etwas» leisten für die Angehörigen?

Lindner: «Unbedingt, die Nachsorge ist wichtig. Rund um die Beerdigung sind viele Menschen eng begleitet, danach nicht mehr. Die Trauer jedoch dauert länger. Wenn ich Menschen nach der Abdankung wieder begegne, nehme ich mir Zeit für sie, manchmal rufe ich sie auch an und frage, ob sie ein Gespräch wünschen.»

Boutellier: «Ich bemühe mich als Seelsorgerin, den Kontakt zu halten. Dies ist zeitmässig aber nicht einfach zu leisten, aber die Bemühungen meinerseits sind da, auch mit Telefonseelsorge.»