Gemeindeversammlung Stein will den E-Bike-Verleih weiter anbieten ‒ und lässt dafür Geld fliessen Am Freitag, 9. Dezember, waren an der Einwohnergemeindeversammlung sechs Geschäfte traktandiert. Im Fokus standen aber zwei Themen, die nicht gelistet waren. Peter Schütz 11.12.2022, 14.02 Uhr

Das neue Kommunalfahrzeug wurde am Freitag genehmigt. zvg

An der Versammlung der Einwohnergemeinde von Stein am Freitagabend wurden sämtliche Anträge des Gemeinderats angenommen. Darunter auch das Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 11'250 Franken und gleichbleibendem Steuerfuss von 88 Prozent sowie ein Verpflichtungskredit in Höhe von 240'000 Franken für die Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges.