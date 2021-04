FSME und Borreliose

In Gefahrenzonen empfiehlt es sich, auch im Sommer eine lange Hose und ein dünnes Langarmshirt zu tragen. Wer die Socken über die Hose stülpt, verhindert, dass die Zecke vom Schuh aus ins Hosenbein gelangt. Beim Tragen von heller Kleidung sind die Zecken besser sichtbar. Nach dem Aufenthalt in exponierten Stellen empfiehlt es sich, den Körper gründlich abzusuchen. Stichstellen sind oft in den Ohren, am Haaransatz, an Schultern, Hals und Nacken, in den Achselhöhlen, in Kniekehlen und Armbeugen oder an der Innenseite des Oberschenkels sowie in der Schamgegend oder am Bauchnabel.