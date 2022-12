Laufenburg: Bäckerei Maier zeigt Panettone und Christstollen

Backöfen auf Hochtouren Grittibänze zu Tausenden und tonnenweise Guetzliteig: Chef Konditor-Confiseur gewährt zu Advent Einblick in Backstube Bei der Laufenburger Bäckerei Maier läuft die Produktion der Advents- und Weihnachtsleckereien auf Hochtouren. Zu Samichlaus wurden 10’000 Grittibänze in den Ofen geschoben. Chef Konditor-Confiseur Gregor Maier gibt einen Einblick in die Manufaktur. Er verrät, worauf es beim Guetzlibacken ankommt und welche Produkte er für die (Vor)-Weihnachtszeit neu entwickelt hat. Dennis Kalt 07.12.2022, 05.00 Uhr

Chef Konditor-Confiseur Gregor Maier gewährt einen Einblick in die Laufenburger Backstube der Bäckerei Maier. Dennis Kalt

Ein buttrig-süsser Duft wabert durch die Manufaktur der Bäckerei Maier. Aus den Öfen strömt wohlige Wärme. Die Mitarbeitenden bewegen sich schnell. Stechen den Teig, belegen die Bleche, füllen die Berliner mit Aprikosen und Himbeerkonfitüre.

Mittendrin steht Gregor Maier, Chef Konditor-Confiseur und Mitglied der Geschäftsleitung. Er beobachtet das emsige Treiben. Blickt zufrieden drein. Dann huscht ihm ein Lächeln übers Gesicht. Er windet den rund 90 Mitarbeitenden der Produktion ein Kränzchen. «Es ist schön, sich auf sein Team verlassen zu können», sagt er.

Gregor Maier, Chef Konditor-Confiseur, produziert mit seinem Team zu Samichlaus Grittibänze im fünfstelligen Bereich. Dennis Kalt

So muss Gregor Maier zum ersten Mal in der Vorweihnachtszeit nicht beim Ausstechen der Guetzli mithelfen und widmet sich ganz dem Backen der Zimtflocken, Mailänder und Basler Brunsli. Beim Guetzlibacken an zwei Öfen parallel müsse man mit dem Kopf bei der Sache sein. «Nimmt man die Guetzli eine Minute zu spät aus dem Ofen, sind sie zu hart und zu trocken», sagt er.

Wenn das Eiweiss und die Butter zischen

24 Bleche zu je 150 Guetzli – 3600 Stück – finden im Ofen Platz. Jede Sorte wird bei einer anderen Temperatur gebacken. «Die Brunsli etwa werden bei 270 Grad richtiggehend abgeflämmt», sagt Maier. Bereits nach fünf Minuten müssen sie aus dem Ofen. Auch ohne eine Uhr und mit einer Augenbinde würde Maier wissen, ob die Brunsli den richtigen Gargrad hätten. Er sagt:

«Wenn sie fertig sind, zischt es richtig, weil das Eiweiss und die Butter auf dem Blech arbeiten.»

Anders die Zimtflocken, die zu grosse Hitze nicht vertragen. Denn so soll die Zuckergussglasur schön weiss bleiben.

Hinter der Guetzliproduktion steckt viel Handarbeit. Dennis Kalt

Gregor Maier verhehlt nicht, dass man bei so manchen Produkten mit den Preisen nach oben gehen musste. Mehl, Eier, Hefe – sämtliche Rohmaterialien sind teurer geworden. Gleiches gilt für den Treibstoff. Die Waren der Produktion müssen zu zehn Bäckereistandorten, der Kundschaft oder auf Märkte transportiert werden. Wegen des Kostendrucks, so Maier, versuche man, sich ständig zu optimieren.

Dies gilt etwa für das Guetzlibacken. So wurden aus den Zimtsternen Zimtflocken. Dies, weil die Zacken des Gebäcks eine Krümmung bekommen haben. Der Clou dabei: Dadurch greifen die Zacken der Flocken beim Ausstechen aus der mit Glasur bestrichenen Teigplatte perfekt ineinander, sodass kein Ausschuss produziert wird. Das gleiche Prinzip gilt für die Mailänderli. «Sie kommen dieses Jahr nicht herzförmig, sondern als Tanne daher», sagt Maier.

160 Kilogramm Chräbeli-Teig hat die Bäckerei bisher produziert. Dennis Kalt

3,5 Tonnen Mehl braucht es pro Tag

Pro Tag verbrauche man in der Produktion rund 3,5 Tonnen Mehl, so Maier. Seit 12. November habe man nur für die Mailänderli alleine 250 Kilo Teig produziert, 190 Kilo sind es für Zimtflocken und Brunsli, 160 Kilo für Chräbeli. Neben den Guetzli werden pro Tag unter anderem rund 400 Grittibänze produziert. Maier sagt:

«Zum 6. Dezember aber produzieren wir Grittibänze im fünfstelligen Bereich.»

Carolina Pancher (l.) und Maria Matranca befüllen zum Samichlaus Hunderte Säcke. Dennis Kalt

Die Adventszeit fordert denn auch besonders die Mitarbeitenden, die für das – dekorative – Verpacken der Adventsleckereien zuständig sind. Dazu zählen nicht nur Dutzende Kilo an Schoggi oder Pralinés, sondern auch an die 1000 Chlaussäcke, die mit Nüssen. Lebkuchen und Birnenweggen gefüllt werden.

Pralinés sind zu Weihnachten bei der Kundschaft beliebt. Dennis Kalt

Auch in dieser Adventszeit bietet die Bäckerei ihren Kundinnen und Kunden neue süsse Kreationen an. Maier greift dabei gerne auf das Wissen der Angestellten zurück und entwickelt die Produkte mit ihnen zusammen. Er sagt:

«Ein Mitarbeiter aus Italien hat mir gezeigt, wie man richtig Panettone herstellt.»

So muss der Teig vor dem Backen 30 Stunden ruhen. Aus dem Ofen genommen, wird der Panettone angestochen und zum Auskühlen auf den Kopf gedreht, damit er möglichst feucht wird.

Der Teig für Biskuitrollen wird glatt gestrichen. Dennis Kalt

Der Christstollen wird dieses Jahr nach dem Rezept eines Mitarbeiters aus Ostdeutschland hergestellt. Das Orangeat und die getrockneten Früchte, die in den Stollen kommen, werden ein Tag zuvor in Alkohol eingelegt. Nicht immer also wabert durch die Laufenburger Bäckerei der buttrig-süsse Duft. Denn, so sagt Maier: «Wenn wir unseren Stollen herstellen, dann riecht es in der ganzen Backstube extrem nach Rum.»