Gastronomie Verliert Rheinfelden eine seiner Traditionsbeizen? «Löwen»-Wirt Toni Nokaj geht in Pension Der Einwanderer aus Ex-Jugoslawien hat sich mit seiner herzlichen und offenen Art in der Zähringerstadt einen Namen gemacht. Jetzt will er das arbeitsreiche Berufsleben hinter sich lassen und die ihm gehörende Liegenschaft am Obertorplatz verkaufen. Leicht fällt ihm der Entscheid nicht. Aber er war alternativlos. Denn von seinen fünf Kindern wollte keines in die Fussstapfen des Vaters treten. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Löwen»-Wirt Toni Nokaj geht in Pension und will die Liegenschaft am Obertorplatz verkaufen. Hans Christof Wagner (19. April 2021)

Toni Nokaj, der «Löwen»-Wirt von Rheinfelden, hört auf. Eine 25-jährige Wirtetätigkeit neigt sich dem Ende zu. 1997 hat er die Liegenschaft am Obertorplatz gekauft und sich darin mit seiner Frau Elisabeth eine Existenz aufgebaut. Jetzt zieht er für sich Bilanz und sagt:

«Ich bereue keine Sekunde dieser langen Zeit. Wir haben im ‹Löwen› in diesem Vierteljahrhundert mit Herz und Seele gearbeitet.»

Gutbürgerlich und italienisch – so haben sich Elisabeth und Toni Nokaj in den 25 Jahren in die Herzen der Rheinfelder gekocht. Toni Nokaj sagt:

«Der ‹Löwen› war für alle da, vom Büezer bis zum Stadtammann.»

Dass aus ihm einmal ein Beizer wird, war dem Sprachlehrer, der mit 21 aus dem früheren Jugoslawien in die Schweiz gekommen ist, nicht vorherbestimmt. Und alleine hätte er es auch nicht geschafft. Denn in der Küche war Frau Elisabeth die Chefin. Nokaj sagt: «Wir waren immer ein Team, haben uns gegenseitig Kraft gegeben.»

Arbeitstage mit 16 Stunden und mehr

Dem Entscheid zu verkaufen, waren viele und lange Sitzungen im Familienrat vorausgegangen. Und am Ende stand dann doch fest: Von seinen fünf Kindern wird keines den «Löwen» weiterführen. Sie sind im Lokal grossgeworden und haben tagtäglich erlebt, was die Eltern in den 25 Jahren leisten mussten: Arbeitstage mit 16 Stunden und mehr, kein freies Wochenende und die Mutter, die teils noch um Mitternacht in der Küche stand und Cordon bleu briet. Toni Nokaj sagt:

«Um sich in der Gastronomie selbstständig zu machen, braucht es Kraft, Wille, Herz und Mut.»

Nachdem sich in der Familie niemand zum Weiterbetrieb fand, hofft Nokaj jetzt darauf, einen Käufer zu finden, der eben das mitbringt. Ein Herzenswunsch wäre ihm, dass der Käufer die Liegenschaft auch künftig gastronomisch nutzt. So könnte Nokaj auch einmal selbst als Gast vorbeikommen und sich bedienen lassen, was er sich wünscht.

Hoffnung, dass der Verkauf bis Ende des Jahres über die Bühne ist

Seine Chancen, einen Käufer für eine zentrale Altstadt-Liegenschaft zu finden, schätzt er als gut ein. Aber für ihn gibt es «viele Optionen, auch eine Verpachtung.» Gastronomie samt Aussenbereich, Saal mit rund 50 Plätzen und drei Wohnungen in den Obergeschossen – das ist das Gesamtpaket. Nokaj hofft, dass der Verkauf bis Ende des Jahres über die Bühne ist. So lange wird auf jeden Fall noch im «Löwen» wirten.

Was aus seinem früheren Reich wird, kann der Pensionär danach von seinem neuen Wohnhaus, das er sich gekauft hat, mitverfolgen. Es liegt nicht weit vom «Löwen» entfernt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen