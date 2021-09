Gastronomie Umsatzeinbussen von bis zu 50 Prozent: Die Zertifikatspflicht macht Fricktaler Wirten schwer zu schaffen Seit zwei Wochen schon sind die Innenbereiche von Restaurants und Bars geimpften und getesteten Personen vorbehalten. Die Beizer trifft das massiv. Noch können Gäste die Zertifikatspflicht auf der Terrasse umgehen – aber die kalte Jahreszeit kommt und mit ihr grössere Unsicherheit bei den Wirten. Hans Christof Wagner 25.09.2021, 05.00 Uhr

Arsim Rustemi serviert Pizza auf der «Rebstock»-Terrasse in Frick. Dennis Kalt (19. April 2021)

Im Fricker Gasthaus Rebstock an der Hauptstrasse war es wie Tag und Nacht: Vor Einführung der Zertifikatspflicht noch volles Haus – auf absehbare Zeit das letzte Mal Pasta und Pizza zertifikatsfrei – dann, mit dem 13. September, der drastische Einbruch. Wirt Samet Rustemi bilanziert die vergangenen zwei Wochen, in denen die Zertifikatspflicht in den Innenräumen der Gastronomie nun schon gilt, so: