Nach Beizenknatsch: «Adler»-Wirtspaar zügelt in Ueker Dorfladen

Gastronomie Nach Beizenknatsch: «Adler»-Wirtspaar zügelt mit Take-away-Geschäft in Ueker Dorfladen Die Fricktaler Kneipen- und Gastrolandschaft kommt in Bewegung: Marco und Carmen Müller verlassen den «Adler» Oberhof in Richtung Staffeleggtal. Ein neuer Pächter soll schon im Spätsommer übernehmen. Derweil fand gestern im legendären Fricker «Güggeli-Pub» die «Ustrinkete» statt. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 01.07.2022, 19.00 Uhr

Marco Müller, Wirt im «Adler» in Oberhof, öffnet das Gasthaus für Gäste zum letzten Mal am 17. Juli. Dennis Kalt / 2. Februar 2022

Seit Monaten sind die Fronten zwischen dem Pächterpaar des «Adler» in Oberhof und der Eigentümerin des Gasthofs verhärtet. Der Zwist – unter anderem wegen divergierender Vorstellungen zum Betriebskonzept – führte dazu, dass Marco und Carmen Müller von der Gasthof Adler Oberhof AG die Kündigung erhielten. Das Pächterpaar klagte dagegen; der Streit endete vor der Schlichtungsbehörde.

Nun ist klar, dass das Wirtspaar die Dorfbeiz in Oberhof am 17. Juli zum letzten Mal geöffnet haben wird. Marco Müller sagt:

«Die Umbauarbeiten am neuen Standort laufen auf Hochtouren.»

Diesen wollen Müllers bereits Mitte August beziehen. Beim neuen Standort handelt es sich um den leerstehenden Dorfladen in Ueken. Von dort aus werden Müllers ihr Take-away-Geschäft, das sie im «Adler» während der Pandemie aufgebaut haben, weiterführen.

Marco und Carmen Müller zügeln Mitte August in den Ueker Dorfladen. hcw (5. April 2022)

Zusätzlich, so Marco Müller, werde man in der Lokalität einen Laden betreiben, in dem Kundinnen und Kunden die frisch zubereiteten Produkte – etwa Cordon bleu oder Burger Patties – tiefgekühlt erwerben können. «Sitzplätze, um in der Lokalität zu essen, wird es keine geben», sagt Marco Müller.

Der Nachfolger steht bereit

Gemäss Anton Reimann, der die Gasthof Adler Oberhof AG präsidiert, habe man für Müllers bereits einen Nachfolger mit langjähriger Gastroerfahrung gefunden. Reimann sagt:

«Die Suche war nicht leicht. Wir sind froh, dass der ‹Adler› Ende August/Anfang September relativ nahtlos wiedereröffnet werden kann.»

Es werde weiter gutbürgerliche Küche geben. «Wichtig ist uns, dass die Öffnungszeiten wieder so sind, dass etwa auch die Vereine nach ihrem Training im ‹Adler› etwas trinken gehen können», so Reimann.

Im Güggeli Pub in Frick fand gestern Freitag die «Ustrinkete» statt. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Bereits gestern Freitag fand im Fricker «Güggeli Pub» die «Ustrinkte» statt. Denise Winter, die gemäss «Moneyhouse» am 1. Juli 1997 die Leitung des Pubs übernahm, stellte den Betrieb des Pubs ein. Die Eigentümer der Liegenschaft waren gestern nicht zu erreichen. Wie es mit der Lokalität weitergeht, ist gemäss der aufhörenden Betreiberin unklar.

Geschichte reicht 144 Jahre zurück

Beim «Güggeli Pub» handelt es sich um ein legendäres Lokal. Heinz Schmid, der bis 2016 in Frick 31 Jahre lang als Gemeindeschreiber amtete, kennt die Geschichte der Lokalität im Dorfzentrum wie kein Zweiter. Er sagt:

«In den letzten Jahren und Jahrzehnten war das ‹Güggeli Pub› ein beliebter Treffpunkt auf ein Bier – gerade für jüngere Leute.»

Die Geschichte aber reicht bis ins Jahr 1878 zurück, als Karolina Schmid Rahm in ihrem Wohnhaus mit Apothekenbau eine Pintenwirtschaft eröffnete. 1908 wurde die Speisewirtschaft nach der neuen Besitzerfamilie Wyser benannt und erhielt nach der Übernahme durch Enrico Silvestrini im Jahr 1916 den Namen «Güggeli».

Auf die Wirte Benedikt Trinkler (1951) und Margrith Dietiker-Burri (1955) folgte Walter Studer (1957), der vorher im «Warteck» wirtete und früher als Milchmann tätig gewesen war. Als Pub wird das damalige Restaurant Güggeli seit 1989 genutzt. Damals erteilte der Gemeinderat Urs Gyr die Bewilligung für den entsprechenden Umbau.

